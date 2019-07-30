У Зеленского рассказали, как Киев отпразднует День Независимости

На День независимости в Киеве пройдет шествие достоинства в то время, как Президент Владимир Зеленский выплатит 300 млн грн на премии военным вместо парада на День Независимости

Об этом на брифинге сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Богдан, передают Українськi Новини.

"В честь Дня независимости в Киеве пройдет шествие достоинства", - сказал он.

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Богдан напомнил, что военного парада с демонстрацией военной техники в этот день не будет.

"Это мероприятие (шествие) призвано внедрить новую традицию чествования всех, кем гордится Украина. Планируется, что Крещатиком пройдут представители разного рода войск Вооруженных сил. Ветераны АТО смогут присоединиться к представителям своих бригад", - сказал Богдан.

Вместе с ними в ходе примут участие учителя, медики, спортсмены, дипломаты и волонтеры.

Также в ходе примет участие Президент Владимир Зеленский и руководство государства.

После этого Зеленский обратится к народу.

Кроме того, запланирован концерт.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский поручил Кабмину разработать план, как отпраздновать День независимости. Шефир заявил, что команда Зеленского рассматривает альтернативы параду ко Дню независимости.

Также "Слуга народа" хочет открыть новый созыв Рады в День независимости.

Тем временем украинцев ожидают 10 выходных дней в августе.