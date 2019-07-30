подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.8 28.4
˟
ONLINE
30.07.19 15:00 Пресс-конференция о проблемах неплатежей перед производителями "зеленой" энергии из-за судебных решений, которые привели к блокированию расчетов со стороны ГП "Гарантированный покупатель"

30 июля 2019, вторник, 13:20 331 Дополнено
Президент 2019-07-30T13:21:56+03:00
Українські Новини
У Зеленского рассказали, как Киев отпразднует День Независимости

У Зеленского рассказали, как Киев отпразднует День Независимости

Андрей Богдан. Фото:
Андрей Богдан. Фото: "РБК-Украина"/Виталий Носач

На День независимости в Киеве пройдет шествие достоинства в то время, как Президент Владимир Зеленский выплатит 300 млн грн на премии военным вместо парада на День Независимости.

Об этом на брифинге сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Богдан, передают Українськi Новини.

"В честь Дня независимости в Киеве пройдет шествие достоинства", - сказал он.

(новость дополнена подробностями)

Богдан напомнил, что военного парада с демонстрацией военной техники в этот день не будет.

"Это мероприятие (шествие) призвано внедрить новую традицию чествования всех, кем гордится Украина. Планируется, что Крещатиком пройдут представители разного рода войск Вооруженных сил. Ветераны АТО смогут присоединиться к представителям своих бригад", - сказал Богдан.

Вместе с ними в ходе примут участие учителя, медики, спортсмены, дипломаты и волонтеры.

Также в ходе примет участие Президент Владимир Зеленский и руководство государства.

После этого Зеленский обратится к народу.

Кроме того, запланирован концерт.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский поручил Кабмину разработать план, как отпраздновать День независимости. Шефир заявил, что команда Зеленского рассматривает альтернативы параду ко Дню независимости.

Также "Слуга народа" хочет открыть новый созыв Рады в День независимости.

Тем временем украинцев ожидают 10 выходных дней в августе.

Больше новостей о: День независимости День независимости Украины Андрей Богдан Офис президента

Архив
Новости
Глава Окружного админсуда Киева допускает, что его телефон прослушивают 14:09
"Лото-Забава": в Кировоградской области выигран миллион 14:05 Пресс-релиз
Порошенко является врагом судебной власти, - Вовк 13:46
Кличко протестует против увольнения по той же процедуре, по которой он был назначен, - Богдан 13:36
В люстрационном департаменте Минюста остались 17 сотрудников, которые вносят в Реестр по 20 проверяемых лиц ежегодно 13:25 Документ
больше новостей
Холодный фронт заставит достать пледы: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине 06:00 Карта
САП будет настаивать на взятии Головина под стражу 10:43
Гарантированный покупатель подал в суд "Укрэнерго" на 1,58 млрд гривен 10:41
Ирина Аллахвердиева. Фото: Анна Стешенко/Facebook
Новоиспеченная депутат Рады от "Слуги народа" появилась в Трускавце в сарафане элитного бренда 14:14
Дмитрий Куприян - второй справа. Фото: сайт
Дело МН17: Укравший трейлер для перевозки "Бука" боевик "ДНР" вышел на свободу 09:01
больше новостей
Минздрав объявил о старте кампании бесплатной вакцинации от дифтерии и столбняка 14:13
Вручение подозрений даст возможность судьям ОАКС себя защищать, - адвокат Солодко 17:04
Ирина Аллахвердиева. Фото: Анна Стешенко/Facebook
Новоиспеченная депутат Рады от "Слуги народа" появилась в Трускавце в сарафане элитного бренда 14:14
Холодный фронт заставит достать пледы: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине 06:00 Карта
В Слуге народа пояснили, почему считают жалобу на победителя в округе 207 "политической инсинуацией" 17:24
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok