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26 июля 2019, пятница, 10:05 233
Финансы 2019-07-26T10:17:58+03:00
Українські Новини
Курс евро и доллара к гривне в обменниках Киева упал

Курс евро и доллара к гривне в обменниках Киева упал

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 25 июля на 3,96 коп. до 25,6748 UAH/USD, курс покупки - на 2,56 коп. до 25,3548 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 2,17 коп. до 28,2091 UAH/EUR, курс продажи понизился на 5,95 коп. до 28,6936 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка
Средний 25,3548 25,6748 28,2091 28,6936 3,65
Максимальный 25,4600 26,0000 28,4000 29,1000 4,00
Минимальный 25,0000 25,5500 27,9500 28,4700 2,50

Как сообщали Українські Новини, международный валютный фонд (МВФ) и украинские аналитики улучшили прогноз курса гривны к доллару. Согласно обновленному обзору организации World Economic Outlook, в 2019 году средний курс доллара в Украине составит 28,68 грн (ранее – 28,7 грн/долл).

С осени ситуация на валютном рынке может ухудшиться, экономисты сделали прогноз курса гривны до конца года.

Тем временем общий госдолг в июле вырос почти на два миллиарда гривен.

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