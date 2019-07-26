Курс евро и доллара к гривне в обменниках Киева упал

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 25 июля на 3,96 коп. до 25,6748 UAH\/USD, курс покупки - на 2,56 коп. до 25,3548 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 2,17 коп. до 28,2091 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 5,95 коп. до 28,6936 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,3548\r\n25,6748\r\n28,2091\r\n28,6936\r\n3,65\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,4600\r\n26,0000\r\n28,4000\r\n29,1000\r\n4,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n25,0000\r\n25,5500\r\n27,9500\r\n28,4700\r\n2,50\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, международный валютный фонд (МВФ) и украинские аналитики улучшили прогноз курса гривны к доллару. Согласно обновленному обзору организации World Economic Outlook, в 2019 году средний курс доллара в Украине составит 28,68 грн (ранее – 28,7 грн\/долл).\r\nС осени ситуация на валютном рынке может ухудшиться, экономисты сделали прогноз курса гривны до конца года.\r\nТем временем общий госдолг в июле вырос почти на два миллиарда гривен.