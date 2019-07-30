Долар і євро рекордно обвалилися в обмінниках

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 29 липня на 19,72 коп. до 25,4056 UAH\/USD, курс купівлі - на 22,09 коп. до 25,0428 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 26,84 коп. до 27,8059 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 22,55 коп. до 28,3628 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,0428\r\n25,4056\r\n27,8059\r\n28,3628\r\n3,52\r\n4,16\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,2000\r\n25,7500\r\n28,0500\r\n28,9000\r\n3,94\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n24,6000\r\n25,2500\r\n27,0000\r\n28,1500\r\n2,50\r\n4,00\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за минулий тиждень долар обвалився майже на 50 копійок, а євро - на 75. Крім того, продаж російського рубля впала, а купівля - подорожчала.\r\nПеред вихідними курс євро і долара до гривні в обмінниках Києва впав.\r\nТим часом, НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 липня, на 18,71 коп. до 25,2526 UAH\/USD, а експерти розповіли, у чому краще зберігати заощадження і що буде з курсом долара далі.