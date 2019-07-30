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30 липня 2019, вівторок, 10:23 39
Фінанси 2019-07-30T11:45:01+03:00
Українські Новини
Долар і євро рекордно обвалилися в обмінниках

Долар і євро рекордно обвалилися в обмінниках

Долар.
Долар.

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 29 липня на 19,72 коп. до 25,4056 UAH/USD, курс купівлі - на 22,09 коп. до 25,0428 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 26,84 коп. до 27,8059 UAH/EUR, курс продажу знизився на 22,55 коп. до 28,3628 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 25,0428 25,4056 27,8059 28,3628 3,52 4,16
Максимальний 25,2000 25,7500 28,0500 28,9000 3,94 5,00
Мінімальний 24,6000 25,2500 27,0000 28,1500 2,50 4,00

Як повідомляли Українські Новини, за минулий тиждень долар обвалився майже на 50 копійок, а євро - на 75. Крім того, продаж російського рубля впала, а купівля - подорожчала.

Перед вихідними курс євро і долара до гривні в обмінниках Києва впав.

Тим часом, НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 липня, на 18,71 коп. до 25,2526 UAH/USD, а експерти розповіли, у чому краще зберігати заощадження і що буде з курсом долара далі.

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