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26 июля 2019, пятница, 10:45 421 Список
Выборы 2019-07-26T10:45:02+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" победила на четырех из пяти округов в Херсонской области

"Слуга народа" победила на четырех из пяти округов в Херсонской области

Выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля. Всего было зарегистрировано 5966 кандидатов. Из них - 3220 кандидатов в депутаты в одномандатные избирательные округа. Українські Новини рассказывают, кто победил на выборах в Херсонской области. 

От партии "Слуга народа" в Раду проходят Павел Павлиш, Виктория Вагнер, Владимир Иванов и Алексей Ковалев. 

Самовыдвиженец Игорь Колыхаев выиграл в 184 округе Херсонской области. 

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
Херсонська область
182 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 48,49   ПАВЛІШ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ 38,80  
183 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 49,75   ВАГНЄР ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 39,37  
184 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 51,83   КОЛИХАЄВ ІГОР ВІКТОРОВИЧ 44,54  
185 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 46,63   ІВАНОВ ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ 31,24  
186 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 51,75   КОВАЛЬОВ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ 35,12


Ранее Українські Новини сообщили, кто проходит в Верховную Раду в Харьковской области

Также стало известно, что в Раду от Тернопольской области проходят три кандидата от "Слуги народа" и два самовыдвиженца

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