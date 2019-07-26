"Слуга народа" победила на четырех из пяти округов в Херсонской области

Выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля. Всего было зарегистрировано 5966 кандидатов. Из них - 3220 кандидатов в депутаты в одномандатные избирательные округа. Українські Новини рассказывают, кто победил на выборах в Херсонской области. От партии "Слуга народа" в Раду проходят Павел Павлиш, Виктория Вагнер, Владимир Иванов и Алексей Ковалев. Самовыдвиженец Игорь Колыхаев выиграл в 184 округе Херсонской области. \r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nХерсонська область\r\n\r\n\r\n182\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n48,49\r\n \r\nПАВЛІШ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ\r\n38,80\r\n \r\n\r\n\r\n183\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n49,75\r\n \r\nВАГНЄР ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА\r\n39,37\r\n \r\n\r\n\r\n184\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n51,83\r\n \r\nКОЛИХАЄВ ІГОР ВІКТОРОВИЧ\r\n44,54\r\n \r\n\r\n\r\n185\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n46,63\r\n \r\nІВАНОВ ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ\r\n31,24\r\n \r\n\r\n\r\n186\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n51,75\r\n \r\nКОВАЛЬОВ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ\r\n35,12\r\n\r\n\r\n\r\nРанее Українські Новини сообщили, кто проходит в Верховную Раду в Харьковской области. Также стало известно, что в Раду от Тернопольской области проходят три кандидата от "Слуги народа" и два самовыдвиженца.