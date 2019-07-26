"Слуга народу" перемогла на чотирьох з п'яти округів у Херсонській області

Вибори у Верховну Раду відбулися 21 липня. Всього було зареєстровано 5966 кандидатів. З них - 3220 кандидатів у депутати в одномандатні виборчі округи. Українські Новини розповідають, хто переміг на виборах в Херсонській області. Від партії "Слуга народу" в Раду проходять Павло Павлишин, Вікторія Вагнєр, Володимир Іванов та Олексій Ковальов. Самовисуванець Ігор Колихаєв виграв на 184 окрузі Херсонської області.\r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nХерсонська область\r\n\r\n\r\n182\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n48,49\r\n \r\nПАВЛІШ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ\r\n38,80\r\n \r\n\r\n\r\n183\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n49,75\r\n \r\nВАГНЄР ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА\r\n39,37\r\n \r\n\r\n\r\n184\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n51,83\r\n \r\nКОЛИХАЄВ ІГОР ВІКТОРОВИЧ\r\n44,54\r\n \r\n\r\n\r\n185\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n46,63\r\n \r\nІВАНОВ ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ\r\n31,24\r\n \r\n\r\n\r\n186\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n51,75\r\n \r\nКОВАЛЬОВ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ\r\n35,12\r\n\r\n\r\n\r\nРаніше Українські Новини повідомили, хто проходить до Верховної Ради у Харківській області. Також стало відомо, що в Раду від Тернопільської області проходять три кандидати від "Слуги народу" і два самовисуванця.