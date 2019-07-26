підписатися на розсилку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
26 липня 2019, пʼятниця, 10:48 12 Список
Вибори 2019-07-26T12:45:02+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" перемогла на чотирьох з п'яти округів у Херсонській області

"Слуга народу" перемогла на чотирьох з п'яти округів у Херсонській області

Вибори у Верховну Раду відбулися 21 липня. Всього було зареєстровано 5966 кандидатів. З них - 3220 кандидатів у депутати в одномандатні виборчі округи. Українські Новини розповідають, хто переміг на виборах в Херсонській області.

Від партії "Слуга народу" в Раду проходять Павло Павлишин, Вікторія Вагнєр, Володимир Іванов та Олексій Ковальов.

Самовисуванець Ігор Колихаєв виграв на 184 окрузі Херсонської області.

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
Херсонська область
182 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 48,49   ПАВЛІШ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ 38,80  
183 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 49,75   ВАГНЄР ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 39,37  
184 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 51,83   КОЛИХАЄВ ІГОР ВІКТОРОВИЧ 44,54  
185 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 46,63   ІВАНОВ ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ 31,24  
186 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 51,75   КОВАЛЬОВ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ 35,12

Раніше Українські Новини повідомили, хто проходить до Верховної Ради у Харківській області.

Також стало відомо, що в Раду від Тернопільської області проходять три кандидати від "Слуги народу" і два самовисуванця.

Більше новин про: Парламентські вибори Партія "Слуга народу" Позачергові вибори Ради мажоритарники

Архів
Новини
Кличко відмовився ініціювати дострокові вибори мера Києва 13:00
Кличко не хоче йти на допит в ГБР 12:54
Хто пройшов до Ради в Чернігівській області: повний список 12:45
Брати Клички будуть судитися з "1+1" 12:35
В Азовському морі кораблі ФСБ висвітлюють катери української морської охорони зеленим променем 12:25
більше новин
ЦВК підрахувала 100% бюлетенів: до Ради проходять п'ять партій 10:20
Україна виконає зобов'язання зі зниження викидів вугільної генерації навіть у разі зміщення строків виконання Національного плану, – еколог 10:37
Інвестори звернуться у міжнародний арбітраж, якщо не буде вирішено питання з тарифами "Укренерго", - енергоексперт 17:37
Якби був відкладений старт ринку, проблеми так і залишилися не виявленими, — фахівець Unicorn Systems UA про запуск ринку електроенергії 14:32
РНБО має терміново вирішити проблему відключення електроенергії в Луганській області – Всеукраїнська енергетична асамблея 11:32
більше новин
Рутгер Хауер. Фото: rutgerhauer/instagram
Пішов з життя культовий актор Голлівуду: найвідоміші фільми Рутгера Хауера 08:57
Інвестори звернуться у міжнародний арбітраж, якщо не буде вирішено питання з тарифами "Укренерго", - енергоексперт 17:37
Командувач Сил спецоперацій пояснив, чому не віддав честь Зеленському на інавгурації 16:36
Справа Гандзюк: ГПУ призупинила розслідування проти Мангера і Левіна 17:17
Один голова Коболєв щодня обходиться бюджету "Нафтогазу" як тисяча президентів Зеленських 07:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok