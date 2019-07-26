Кандидаты от "Слуги народа" победили на трех из пяти округов в Тернопольской области

21 июля украинцы имели возможность выбрать депутатов Верховной Рады. В парламент смогут пройти 255 депутатов по списками политических партий и 119 по мажоритарным округам. Українські Новини рассказывают, кто прошел в Раду в Тернопольской области. От "Слуги народа" в Тернопльской области победили Андрей Богданец, Игорь Василив и Владимир Гевко. Также проходят в Раду самовыдвиженцы Иван Чайкивский и Николай Люшняк. \r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nТернопільська область\r\n\r\n\r\n163\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n29,11\r\n \r\nБОГДАНЕЦЬ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ\r\n25,45\r\n \r\n\r\n\r\n164\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n33,32\r\n \r\nВАСИЛІВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ\r\n21,42\r\n \r\n\r\n\r\n165\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n28,99\r\n \r\nЧАЙКІВСЬКИЙ ІВАН АДАМОВИЧ\r\n35,00\r\n \r\n\r\n\r\n166\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n33,06\r\n \r\nЛЮШНЯК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ\r\n31,05\r\n \r\n\r\n\r\n167\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n33,44\r\n \r\nГЕВКО ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ\r\n22,21\r\n \r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, на выборах в Ровенской области победили 4 кандидата от "Слуги народа" и самовыдвиженец. Также стало известно, кто прошел в Раду в Луганской области.