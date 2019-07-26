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26 июля 2019, пятница, 09:45 1162 Список
Выборы 2019-07-26T11:45:04+03:00
Українські Новини
Кандидаты от "Слуги народа" победили на трех из пяти округов в Тернопольской области

Кандидаты от "Слуги народа" победили на трех из пяти округов в Тернопольской области

21 июля украинцы имели возможность выбрать депутатов Верховной Рады. В парламент смогут пройти 255 депутатов по списками политических партий и 119 по мажоритарным округам. Українські Новини рассказывают, кто прошел в Раду в Тернопольской области.

От "Слуги народа" в Тернопльской области победили Андрей Богданец, Игорь Василив и Владимир Гевко. 

Также проходят в Раду самовыдвиженцы Иван Чайкивский и Николай Люшняк. 

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
Тернопільська область
163 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 29,11   БОГДАНЕЦЬ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 25,45  
164 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 33,32   ВАСИЛІВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 21,42  
165 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 28,99   ЧАЙКІВСЬКИЙ ІВАН АДАМОВИЧ 35,00  
166 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 33,06   ЛЮШНЯК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ 31,05  
167 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 33,44   ГЕВКО ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ 22,21  

Как сообщали Українські Новини, на выборах в Ровенской области победили 4 кандидата от "Слуги народа" и самовыдвиженец. 

Также стало известно, кто прошел в Раду в Луганской области.  


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