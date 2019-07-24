Директор "Лк-Агро" с большим отрывом победил у кандидата от ОПЗЖ в Херсонской обасти

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа", директор предприятия "Лк-Агро" Алексей Ковалев выиграл выборы в Раду у депутата Рады Федора Негоя (фракция "Блок Петра Порошенко") в одномандатном избирательном округе №186 в Голой Пристани Херсонской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Ковалев набрал 35,12% или 24 507 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

30-летний Ковалев родился и проживает в Голой Пристани Херсонской области, беспартийный.

Ближайший его соперник, кандидат от "Оппозиционной платформы - За життя", фермер Сергей Рыбалко набрал 18,19% или 12 693 голоса.

Третье место занял самовыдвиженец, председатель правления конного клуба "Гран-При" Евгений Рищук – он набрал 17,18% или 11 993 голоса.

Негой, выигравший выборы в Раду в 2014 году по этому округу, в этот раз как самовыдвиженец занял 6 место - он набрал 4,44 % или 3 103 голоса.

Всего по округу баллотировались 15 кандидатов в депутаты Рады.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Гончаренко выиграл выборы у кандидата от "Слуги народа" в Одесской области.

Тем временем предприниматель от "Слуги народа" выиграл у депутата от БПП в Херсонской области.