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  • В Новой Каховке выборы выиграл депутат облсовета от "БПП" Колыхаев выиграл выборы у депутата Рады от "БПП" Винника
24 июля 2019, среда, 15:47 240
Политика 2019-07-24T15:51:13+03:00
Українські Новини
В Новой Каховке выборы выиграл депутат облсовета от "БПП" Колыхаев выиграл выборы у депутата Рады от "БПП" Вин

В Новой Каховке выборы выиграл депутат облсовета от "БПП" Колыхаев выиграл выборы у депутата Рады от "БПП" Винника

Депутат Херсонского областного совета от фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Колыхаев выиграл как самовыдвиженец выборы в парламент у депутата Верховной Рады Ивана Винника (Блок Петра Порошенко) в одномандатном округе №184 в Новой Каховке Херсонской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Колыхаев набрал 44,53% или 32 674 голоса избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, кандидат от партии "Слуга народа", директор предприятия "Семена Плюс" Даниил Репилевский набрал 32,16% или 23 593 голоса.

Третье место занял самовыдвиженец Винник – он набрал 10,64% или 7 811

голосов.

Винник выиграл выборы в Раду в 2014 году по этому округу.

48-летний Колыхаев родился в Херсоне, беспартийный, проживает там же.

Является депутатом Херсонского облсовета от БПП с 2015 года.

Также является владельцем футзального клуба в Херсоне и директором ООО "ЛАНАПОДОВЕ-1", ООО "Українська продовольча корпорація", ООО "Торговий дім "Продексім"

Всего по округу баллотировались 9 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, Ирина Борзова, дочь руководителя "Лиги смеха" и жена главы ГУД с бизнесом в Крыму выиграла выборы в Винницкой области.

Официально результаты выборов Верховной Рады 2019 должны быть установлены в августе.

"Слуга народа" думает провести первое заседание нового парламента на праздник.

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