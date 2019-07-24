В Новой Каховке выборы выиграл депутат облсовета от "БПП" Колыхаев выиграл выборы у депутата Рады от "БПП" Винника

Депутат Херсонского областного совета от фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Колыхаев выиграл как самовыдвиженец выборы в парламент у депутата Верховной Рады Ивана Винника (Блок Петра Порошенко) в одномандатном округе №184 в Новой Каховке Херсонской области.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nСогласно им, Колыхаев набрал 44,53% или 32 674 голоса избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник, кандидат от партии "Слуга народа", директор предприятия "Семена Плюс" Даниил Репилевский набрал 32,16% или 23 593 голоса.\r\nТретье место занял самовыдвиженец Винник – он набрал 10,64% или 7 811\r\nголосов.\r\nВинник выиграл выборы в Раду в 2014 году по этому округу.\r\n48-летний Колыхаев родился в Херсоне, беспартийный, проживает там же.\r\nЯвляется депутатом Херсонского облсовета от БПП с 2015 года.\r\nТакже является владельцем футзального клуба в Херсоне и директором ООО "ЛАНАПОДОВЕ-1", ООО "Українська продовольча корпорація", ООО "Торговий дім "Продексім"\r\nВсего по округу баллотировались 9 кандидатов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Ирина Борзова, дочь руководителя "Лиги смеха" и жена главы ГУД с бизнесом в Крыму выиграла выборы в Винницкой области.\r\nОфициально результаты выборов Верховной Рады 2019 должны быть установлены в августе.\r\n"Слуга народа" думает провести первое заседание нового парламента на праздник.