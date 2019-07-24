В Новой Каховке выборы выиграл депутат облсовета от "БПП" Колыхаев выиграл выборы у депутата Рады от "БПП" Винника

В Новой Каховке выборы выиграл депутат облсовета от "БПП" Колыхаев выиграл выборы у депутата Рады от "БПП" Вин

Депутат Херсонского областного совета от фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Колыхаев выиграл как самовыдвиженец выборы в парламент у депутата Верховной Рады Ивана Винника (Блок Петра Порошенко) в одномандатном округе №184 в Новой Каховке Херсонской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Колыхаев набрал 44,53% или 32 674 голоса избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, кандидат от партии "Слуга народа", директор предприятия "Семена Плюс" Даниил Репилевский набрал 32,16% или 23 593 голоса.

Третье место занял самовыдвиженец Винник – он набрал 10,64% или 7 811

голосов.

Винник выиграл выборы в Раду в 2014 году по этому округу.

48-летний Колыхаев родился в Херсоне, беспартийный, проживает там же.

Является депутатом Херсонского облсовета от БПП с 2015 года.

Также является владельцем футзального клуба в Херсоне и директором ООО "ЛАНАПОДОВЕ-1", ООО "Українська продовольча корпорація", ООО "Торговий дім "Продексім"

Всего по округу баллотировались 9 кандидатов.

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