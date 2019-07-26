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26 июля 2019, пятница, 08:30 681
Выборы 2019-07-26T08:30:01+03:00
Українські Новини
Кто проходит в Раду в Ровенской области: список

Кто проходит в Раду в Ровенской области: список

Выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля. Всего было зарегистрировано 5966 кандидатов. Из них - 3220 кандидатов в депутаты в одномандатные избирательные округа. Українські Новини рассказывают, кто победил на выборах в Ровенской области. 

От "Слуги народа" в Ровенской области выиграли Александр Ковальчук, Роман Иванисов, Александр Аликсийчук, Сергей Литвиненко. 

Также в Раду проходит самовыдвиженец Виктор Мялик, который победил на 155 округе.

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
Рівненська область
152 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 38,40   КОВАЛЬЧУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 31,17  
153 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 41,01   ІВАНІСОВ РОМАН ВАЛЕРІЙОВИЧ 35,68  
154 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 40,19   АЛІКСІЙЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 36,01  
155 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 44,56   М’ЯЛИК ВІКТОР НИЧИПОРОВИЧ 32,83  
156 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 45,52   ЛИТВИНЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 26,67

Ранее Українські Новини сообщили, кто проходит в Раду в Полтавской области.

Также стало известно кандидаты каких партий выиграли в Донецкой области


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