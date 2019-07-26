Кто проходит в Раду в Ровенской области: список

Выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля. Всего было зарегистрировано 5966 кандидатов. Из них - 3220 кандидатов в депутаты в одномандатные избирательные округа. Українські Новини рассказывают, кто победил на выборах в Ровенской области. От "Слуги народа" в Ровенской области выиграли Александр Ковальчук, Роман Иванисов, Александр Аликсийчук, Сергей Литвиненко. Также в Раду проходит самовыдвиженец Виктор Мялик, который победил на 155 округе.\r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nРівненська область\r\n\r\n\r\n152\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n38,40\r\n \r\nКОВАЛЬЧУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ\r\n31,17\r\n \r\n\r\n\r\n153\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n41,01\r\n \r\nІВАНІСОВ РОМАН ВАЛЕРІЙОВИЧ\r\n35,68\r\n \r\n\r\n\r\n154\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n40,19\r\n \r\nАЛІКСІЙЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ\r\n36,01\r\n \r\n\r\n\r\n155\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n44,56\r\n \r\nМ’ЯЛИК ВІКТОР НИЧИПОРОВИЧ\r\n32,83\r\n \r\n\r\n\r\n156\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n45,52\r\n \r\nЛИТВИНЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ\r\n26,67\r\n\r\n\r\n\r\nРанее Українські Новини сообщили, кто проходит в Раду в Полтавской области.Также стало известно кандидаты каких партий выиграли в Донецкой области.