Укртрансгаз теряет имидж надежного партнера - заявление европейских трейдеров

Рост долгов за технический газ, который "Укртрансгаз" накапливал несколько месяцев, может существенно снизить доверие европейских партнеров к украинской компании. Об этом говорится в письме Европейской Федерации Энерготрейдеров в адрес главы НАК "Нефтегаз Украины" Андрея Коболева, копия которого имеется в распоряжении Українських Новин. "Ситуация крайне деликатная и вызывает опасения. Это угрожает стабильному функционированию УТГ, и поднимает серьезные вопросы о безопасности поставок газа", - говорится в документе.

Европейская Федерация Энерготрейдеров (EFET), которая объединяет более 100 компаний-энерготрейдеров из 27 стран Европы заявила о ненадежности украинской компании "Укртрансгаз" (УТГ) как партнере. Об этом говорится в письме EFET в адрес руководства компании НАК "Нефтегаз Украины" - акционера УТГ. Копии письма направлены и руководству правительства Украины.

Причина в том, что УТГ уже несколько месяцев не рассчитывается с компаниями, которые заключили контракты по поставке газа для технических нужд. На сегодняшний день долг за газ превышает 4 млрд грн.

"В конце апреля 2019 года УТГ сократила оплату за газ, уже поставленный этими поставщиками в марте 2019 года. УТГ также еще не оплатил поставленный в апреле газ и сообщил

поставщикам, что оплата за поставленный в мае газ также не будет произведена вовремя. Накопился долг в размере 4,1 млрд. грн по этим контрактным поставкам", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении Українських Новин.

Также в документе отмечается, что УТГ не оплачивал и газ, который компания использовала сверх нормы, и этот факт привел к тому, что поставщики потеряли стимул для дополнительных поставок газа, которые бы поддерживали газотранспортную систему и прекратили такие поставки. В итоге УТГ 14 июня пришлось объявить о чрезвычайной ситуации. С тех пор "Укртрансгазу" начала поставлять необходимый газ НАК "Нефтегаз Украины", но это не восстановит доверие рынка, отмечается письме.

"Ситуация крайне деликатная и вызывает опасения. Это угрожает стабильному функционированию УТГ, и поднимает серьезные вопросы о безопасности поставок газа", - говорится в документе. Последствием такой ситуации, считают в EFET может стать снижение готовности участников международного рынка инвестировать в украинскую энергетику, перебои с транспортировкой газа через территорию Украины. Также ненадежность УТГ может ослабить позиции страны на предстоящих переговорах по поводу транзита газа между Украиной, ЕС и Россией. Кроме того, сложившаяся ситуация создает риски для иностранных компаний, которые собирались хранить газ в хранилищах Украины.

EFET в своем письме настоятельно призывает НАК при поддержке властей в кратчайшие сроки обеспечить своевременную оплату просроченных счетов и обеспечить нормальную работу УТГ. "Это необходимо сделать немедленно, чтобы Украина могла должным образом провести подготовку к приближающейся зиме 2019-20 годов", - говорится в письме.

Европейские энерготрейдеры призывают Украину выполнить следующие действия:

- оплатить просроченные счета как можно скорее;

- собирать платежи за услуги балансировки с газораспределительных компаний (которые накапливают ее из-за невозможности прекратить поставку газа населению в отопительный сезон и в результате этот газ оформляется как "небаланс")

- изменить кодекс ГТС с целью недопущения несанкционированного отбора газа газораспределительными компаниями;

- гарантировать соответствующее будущее финансирование УТГ для поддержания доверия к рынку и способность выполнять обязательства на постоянной основе;

- продолжить согласованную программу рыночных реформ, включая анбандлинг НАК;

- ввести законодательство о клиринге в торговле сырьевыми товарами и закрытии взаимозачетов в рамках законодательства о банкротстве.