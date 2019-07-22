подписаться на рассылку
25.75 26.15
28.75 29.4
˟
  • Главная
  • Публикации
  • Укртрансгаз теряет имидж надежного партнера - заявление европейских трейдеров
22 июля 2019, понедельник, 16:33 935 Документ
Публикации 2019-07-22T16:56:05+03:00
Українські Новини
Укртрансгаз теряет имидж надежного партнера - заявление европейских трейдеров

Укртрансгаз теряет имидж надежного партнера - заявление европейских трейдеров

Юрий Дощатов

Рост долгов за технический газ, который "Укртрансгаз" накапливал несколько месяцев, может существенно снизить доверие европейских партнеров к украинской компании. Об этом говорится в письме Европейской Федерации Энерготрейдеров в адрес главы НАК "Нефтегаз Украины" Андрея Коболева, копия которого имеется в распоряжении Українських Новин. "Ситуация крайне деликатная и вызывает опасения. Это угрожает стабильному функционированию УТГ, и поднимает серьезные вопросы о безопасности поставок газа", - говорится в документе. 

Европейская Федерация Энерготрейдеров (EFET), которая объединяет более 100 компаний-энерготрейдеров из 27 стран Европы заявила о ненадежности украинской компании "Укртрансгаз" (УТГ) как партнере. Об этом говорится в письме EFET в адрес руководства компании НАК "Нефтегаз Украины" - акционера УТГ. Копии письма направлены и руководству правительства Украины. 

Причина в том, что УТГ уже несколько месяцев не рассчитывается с компаниями, которые заключили контракты по поставке газа для технических нужд. На сегодняшний день долг за газ превышает 4 млрд грн. 

"В конце апреля 2019 года УТГ сократила оплату за газ, уже поставленный этими поставщиками в марте 2019 года. УТГ также еще не оплатил поставленный в апреле газ и сообщил

поставщикам, что оплата за поставленный в мае газ также не будет произведена вовремя. Накопился долг в размере 4,1 млрд. грн по этим контрактным поставкам", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении Українських Новин.   

Также в документе отмечается, что УТГ не оплачивал и газ, который компания использовала сверх нормы, и этот факт привел к тому, что поставщики потеряли стимул для дополнительных поставок газа, которые бы поддерживали газотранспортную систему и прекратили такие поставки. В итоге УТГ 14 июня пришлось объявить о чрезвычайной ситуации. С тех пор "Укртрансгазу" начала поставлять необходимый газ НАК "Нефтегаз Украины", но это не восстановит доверие рынка, отмечается письме.

"Ситуация крайне деликатная и вызывает опасения. Это угрожает стабильному функционированию УТГ, и поднимает серьезные вопросы о безопасности поставок газа", - говорится в документе. Последствием такой ситуации, считают в EFET может стать снижение готовности участников международного рынка инвестировать в украинскую энергетику, перебои с транспортировкой газа через территорию Украины.  Также ненадежность УТГ может ослабить позиции страны на предстоящих переговорах по поводу транзита газа между Украиной, ЕС и Россией. Кроме того, сложившаяся ситуация создает риски для иностранных компаний, которые собирались хранить газ в хранилищах Украины. 

EFET в своем письме настоятельно призывает НАК при поддержке властей в кратчайшие сроки обеспечить своевременную оплату просроченных счетов и обеспечить нормальную работу УТГ. "Это необходимо сделать немедленно, чтобы Украина могла должным образом провести подготовку к приближающейся зиме 2019-20 годов", - говорится в письме. 

Европейские энерготрейдеры призывают Украину выполнить следующие действия:

- оплатить просроченные счета как можно скорее;

- собирать платежи за услуги балансировки с газораспределительных компаний (которые накапливают ее из-за невозможности прекратить поставку газа населению в отопительный сезон и в результате этот газ оформляется как "небаланс")

- изменить кодекс ГТС с целью недопущения несанкционированного отбора газа газораспределительными компаниями;

- гарантировать соответствующее будущее финансирование УТГ для поддержания доверия к рынку и способность выполнять обязательства на постоянной основе;

- продолжить согласованную программу рыночных реформ, включая анбандлинг НАК;

- ввести законодательство о клиринге в торговле сырьевыми товарами и закрытии взаимозачетов в рамках законодательства о банкротстве.

Больше новостей о: Нефтегаз Укртрансгаз Европейская Федерация Энерготрейдеров EFET

Архив
Новости
Преподаватель от "Слуги народа" выиграл выборы в округе №63 у кандидатов от БПП и "Батьківщини" 17:41
Луценко сбежал от доклада Зеленскому по делу Шеремета в отпуск 17:22
С 1 сентября "Фармак" запускает единую образовательную интернет-платформу "Экошкола" 17:07
Мовчан от "Слуги народа" победил в округе №150 в Полтавской области Константина Жеваго 17:02
Выборы Рады были соревновательными и проведены с уважением к фундаментальным свободам, - ОБСЕ 17:02
ЦИК посчитал 70,49% голосов: За "Слуга народа" - 42,68%, ОПЗЖ - 13,04%, "Евросолидарность" - ослабляет позиции 17:02 Обновляется
"Слуга народа" собирается обжаловать результаты выборов Рады на 10 округах 16:30
Свадебный фотограф от "Слуга народа" выиграл выборы Рады у почетного президента "Мотор-Сичи" 16:20
Заремский от "Слуги народа" с двойным отрывом победил кандидата от БПП в округе №202 16:15
Глава "Народного фронта" Бурбак проиграл выборы конкуренту от "Слуги народа" Валерию Божку 16:08
больше новостей
Выборы окончены. Голос будет предлагать Вакарчука на должность премьера 23:01 Обновляется
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
Из-за распространения данных экзит-пола КМИС обвинил в нарушении ряд СМИ 17:55
ЦИК посчитал 70,49% голосов: За "Слуга народа" - 42,68%, ОПЗЖ - 13,04%, "Евросолидарность" - ослабляет позиции 17:02 Обновляется
Дождь. Погода. Фото: reading
С понедельника атмосферный фронт принесет в Украину дожди и похолодание: синоптик дала прогноз 06:00 Карта
Грановский уступил кандидату от "Слуги народа" Куницкому в Харькове 12:02
Жидков из "Квартала 95" выступил против курса Украины в ЕС и НАТО, закрепленного в Конституции 18:04
Не нашла Зеленского в списке: в Ивано-Франковске женщина демонстративно порвала бюллетени 17:50
"Юзик" с огромным отрывом победил в округе №33 в Днепропетровской области 11:57
За Савченко проголосовали 8 человек на выборах в Раду 12:20
больше новостей
На членов окружной комиссии 94 округа давят из Центризбиркома, чтобы заменить состав УИК, - СМИ 15:05
Раскопки под Львовом. Фото: археолог Дмитрий Вертелецкий
Трипольскую амфору и орудия труда возрастом 5 тыс. лет нашли на горе под Львовом 20:10
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
"Слуга народа" набирает больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство 11:01
Видео дня: зрелищный пилотаж украинских летчиков под облаками Британии 19:36
Миллионы гривен из госбюджета получат 11 партий: кто претендует на госфинансирование 09:53
Выборы в Антарктиде. Фото: uаc.gov.ua
В Антарктиде закончилось голосование, проголосовали все 12 украинцев 16:01
Дождь. Погода. Фото: reading
С понедельника атмосферный фронт принесет в Украину дожди и похолодание: синоптик дала прогноз 06:00 Карта
За Савченко проголосовали 8 человек на выборах в Раду 12:20
Из-за распространения данных экзит-пола КМИС обвинил в нарушении ряд СМИ 17:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok