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10 июля 2019, среда, 17:35 293
Экономика 2019-07-10T19:15:02+03:00
Українські Новини
Кабмин не уволил предправления "Нефтегаза" Коболева

Кабмин не уволил предправления "Нефтегаза" Коболева

Андрей Коболев. Фото: Слово и Дело
Андрей Коболев. Фото: Слово и Дело

Кабинет Министров не уволил председателя правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболева не смотря на то, что компания не отозвала судебный иск.

Об этом Українським Новинам сообщили источники в правительстве.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Кабмин примет решение об увольнении Коболева на заседании правительства 10 июля, если "Нефтегаз" не отзовет судебный иск, которым было приостановлено правительственное постановление, которое устанавливает для "Нефтегаза" 90% норматив уплаты дивидендов.

"Если они этого не сделают, я сейчас предлагаю поручить министерствам, в координации которых "Нефтегаз", "Турбоатом", кажется, еще какие-то предприятия, внести предложения на среду об увольнении таких руководителей", - сказал Гройсман на заседании Кабмина 5 июля.

По информации агентства Коболев с 7 по 11 июля находится в командировке в Англии и Германии, в свою очередь в это же время проходит роуд-шоу выпуска еврооблигаций "Нефтегаза".

Как сообщали Українські Новини, Гройсман предложил руководству "Нефтегаза" вернуть 390 млн гривен премий.

Также Гройсман поддерживает привлечение правоохранителей для обеспечения доступа проверяющих Счетной палаты в "Нефтегаз".

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