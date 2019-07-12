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12 июля 2019, пятница, 19:50 32
Экономика 2019-07-12T19:50:43+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" разместил еврооблигации на $1 млрд

"Нефтегаз" разместил еврооблигации на $1 млрд

Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" разместила еврооблигации на более чем 1 млрд долларов.

Об этом написал председатель правления "Нефтегаза" Андрей Коболев на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня "Нефтегаз успешно разместил 2 транша еврооблигаций, деноминированных в евро и долларах. Пятилетние еврооблигации на 600 млн евро под ставку 7,125% годовых и трехлетние еврооблигации на 335 млн долларов под ставку 7,375% годовых", - написал он.

Коболев подчеркнул, что суммарный объем выпуска еврооблигаций превысил 1 млрд долларов.

"Деньги ожидаем получить на счет компании 19 июля", - подытожил он.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году "Нефтегаз" сократил прибыль более чем в три раза.

Ранее Украина разместила еврооблигации на миллиард евро.

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