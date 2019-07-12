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12 июля 2019, пятница, 13:58 203
Экономика 2019-07-12T14:00:01+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" не отозвал судебный иск, не смотря на угрозу увольнения предправления компании Коболева

"Нефтегаз" не отозвал судебный иск, не смотря на угрозу увольнения предправления компании Коболева

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" не отозвала иск, останавливающий постановление Кабинета Министров о направлении 90% чистой прибыли компании за 2018 год на выплату дивидендов в государственный бюджет не смотря на угрозу увольнения председателя правления компании Андрея Коболева.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе "Нефтегаза".

"Нет, иск не был отозван", - сообщили в пресс-службе.

Других подробностей в пресс-службе не сообщили.

Как сообщали Українські Новини, Гройсман предложил руководству "Нефтегаза" вернуть 390 млн гривен премий.

Также "Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на июль на 10,4% на встрече с Зеленским.

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