"Нефтегаз" не отозвал судебный иск, не смотря на угрозу увольнения предправления компании Коболева

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" не отозвала иск, останавливающий постановление Кабинета Министров о направлении 90% чистой прибыли компании за 2018 год на выплату дивидендов в государственный бюджет не смотря на угрозу увольнения председателя правления компании Андрея Коболева.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе "Нефтегаза".

"Нет, иск не был отозван", - сообщили в пресс-службе.

Других подробностей в пресс-службе не сообщили.

Как сообщали Українські Новини, Гройсман предложил руководству "Нефтегаза" вернуть 390 млн гривен премий.

Также "Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на июль на 10,4% на встрече с Зеленским.