"Нефтегаз" ожидает полного прекращения транзита российского газа с 2020

Исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нефтегаз" Юрий Витренко заявляет, что подготовка к полному прекращению транзита российского газа с 2020 года находится под угрозой из-за падения уровня добычи газа государственной газодобывающей компанией "Укргаздобыча".

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"К сожалению, мы вынуждены ожидать прекращения транзита через Украину не только в первом квартале 2020 года, а вообще после окончания 2019 года.

Мы должны понимать, что политическое руководство России в качестве наказания за европейский выбор и независимость Украины имеет целью лишить Украину доходов от транзита газа и делает для этого все возможное. Мы будем использовать все возможности для сохранения транзита, но без потери реальной независимости Украины. "Нефтегаз" также должен сохранить возможность получить справедливую компенсацию за потерю транзита через Стокгольмский арбитраж, над чем мы сейчас работаем", - написал он.

Поэтому, по словам Витренко, Украине и нужна помощь международных партнеров, в частности привлечение Европейской комиссии к переговорам по транзиту.

"С другой стороны именно поэтому нам нужно готовиться к полному прекращению транзита. Эта подготовка пока оказалась под угрозой, в частности из-за ошеломляющего падения собственной добычи газа. Если сравнить среднесуточную добычу, которая была достигнута в декабре 2018 года, с данными за июнь 2019 года, падение суточной добычи газа в "Укргаздобыче" с начала года уже составляет 9,2%. Первые дни июля показывают еще более угрожающие тенденции", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, в январе-апреле 2019 года Украина увеличила транзит газа через свою газотранспортную систему по контракту с компанией "Газпром".

Ранее предправления "Нефтегаза" Андрей Коболев допускал прекращение транзита газа "Газпромом".