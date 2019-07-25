Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований

Бывший Президент Петр Порошенко прибыл в четверг на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом он сказал журналистам у здания бюро, передают Українськi Новини.

"Я вынужден был перенести международную встречу и отреагировать на те инсинуации, которые запускает и господин Портнов, и отельные представители ГБР и сегодня явиться сюда, чтобы полностью опровергнуть потуги Портнова и его подельников из РФ дискредитировать Украину. У них это точно не получится", - сказал Порошенко и зашел в здание ГБР.

Экс-Президент прибыл на допрос со своим пресс-секретарем Святославом Цеголко и адвокатом Игорем Голованем.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР заявляло о намерении силой доставить бывшего президента Петра Порошенко на допрос в случае его неявки для проведения следственных действий.

В партии Порошенко тогда заявили, что он не получал повестки в следственные органы. После чего Порошенко улетел в Страсбург.

Кроме того, военная прокуратура начала расследовать скандальную закупку Порошенко раций для военных.

Тем временем на внеочередных выборах Верховной Рады за партию Порошенко "Европейскую солидарность" проголосовали 1,15 млн избирателей.