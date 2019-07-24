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24 июля 2019, среда, 06:00 1070
Судебная власть 2019-07-24T06:00:03+03:00
Українські Новини
Порошенко повторно вызывают на допрос

Порошенко повторно вызывают на допрос

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Государственное бюро расследований вызывает бывшего Президента Петра Порошенко на повторный допрос 25 июля.

Об этом бывший замглавы Администрации Андрей Портнов написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Повторный допрос назначен на четверг, 25 июля, в связи с неявкой Петра Порошенко на назначенный допрос 17 июля.

Портнов уточнил, что допрос назначен на 15:30.

Как сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований намерено силой доставить бывшего президента Петра Порошенко на допрос в случае его неявки для проведения следственных действий.

В партии Порошенко заявили, что он не получал повестки в следственные органы. Позже Порошенко улетел в Страсбург, но в списке приглашенных на выборы президента Еврокомиссии его не было. 

Кроме того, военная прокуратура расследует скандальную закупку Порошенко раций для армии.

Тем временем на внеочередных выборах Верховной Рады за партию Петра Порошенко "Европейскую солидарность" проголосовали 8,12% (1,15 млн) избирателей.

 

 

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