Порошенко повторно вызывают на допрос

Государственное бюро расследований вызывает бывшего Президента Петра Порошенко на повторный допрос 25 июля.\r\nОб этом бывший замглавы Администрации Андрей Портнов написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nПовторный допрос назначен на четверг, 25 июля, в связи с неявкой Петра Порошенко на назначенный допрос 17 июля.\r\nПортнов уточнил, что допрос назначен на 15:30.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований намерено силой доставить бывшего президента Петра Порошенко на допрос в случае его неявки для проведения следственных действий.\r\nВ партии Порошенко заявили, что он не получал повестки в следственные органы. Позже Порошенко улетел в Страсбург, но в списке приглашенных на выборы президента Еврокомиссии его не было. \r\nКроме того, военная прокуратура расследует скандальную закупку Порошенко раций для армии.\r\nТем временем на внеочередных выборах Верховной Рады за партию Петра Порошенко "Европейскую солидарность" проголосовали 8,12% (1,15 млн) избирателей.\r\n \r\n