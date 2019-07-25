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25 липня 2019, четвер, 15:41 29
Судова влада 2019-07-25T17:30:04+03:00
Українські Новини
Порошенко прибув на допит в Держбюро розслідувань

Порошенко прибув на допит в Держбюро розслідувань

Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Колишній Президент Петро Порошенко прибув у четвер на допит в Державне бюро розслідувань.

Про це він сказав журналістам біля будівлі бюро, передають Українські Новини.

"Я змушений був перенести міжнародну зустріч і відреагувати на ті інсинуації, які запускає і пан Портнов, і готельні представники ДБР і сьогодні з'явитися сюди, щоб повністю спростувати потуги Портнова і його спільників із РФ дискредитувати Україну. У них це не вийде", - сказав Порошенко і зайшов у будівлю ДБР.

Екс-президент прибув на допит зі своїм прес-секретарем Святославом Цеголком і адвокатом Ігорем Голованем.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР заявляло про намір силоміць доставити колишнього президента Петра Порошенка на допит в разі його неявки для проведення слідчих дій.

У партії Порошенка тоді заявили, що він не отримував повістки в слідчі органи. Після чого Порошенко полетів у Страсбург.

Крім того, військова прокуратура почала розслідувати скандальну закупівлю Порошенком рацій для військових.

Тим часом на позачергових виборах Верховної Ради за партію Порошенка "Європейську солідарність" проголосували 1,15 млн виборців.

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