Порошенко прибув на допит в Держбюро розслідувань

Колишній Президент Петро Порошенко прибув у четвер на допит в Державне бюро розслідувань.\r\nПро це він сказав журналістам біля будівлі бюро, передають Українські Новини.\r\n"Я змушений був перенести міжнародну зустріч і відреагувати на ті інсинуації, які запускає і пан Портнов, і готельні представники ДБР і сьогодні з'явитися сюди, щоб повністю спростувати потуги Портнова і його спільників із РФ дискредитувати Україну. У них це не вийде", - сказав Порошенко і зайшов у будівлю ДБР.\r\nЕкс-президент прибув на допит зі своїм прес-секретарем Святославом Цеголком і адвокатом Ігорем Голованем.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ДБР заявляло про намір силоміць доставити колишнього президента Петра Порошенка на допит в разі його неявки для проведення слідчих дій.\r\nУ партії Порошенка тоді заявили, що він не отримував повістки в слідчі органи. Після чого Порошенко полетів у Страсбург.\r\nКрім того, військова прокуратура почала розслідувати скандальну закупівлю Порошенком рацій для військових.\r\nТим часом на позачергових виборах Верховної Ради за партію Порошенка "Європейську солідарність" проголосували 1,15 млн виборців.