Гривна снова подскочила на 17 копеек

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 июля, на 17,22 коп. до 25,6431 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 июля, на 21,47 коп. до 25,8153 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3196,5532\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2564,3112\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2612,7692\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n237,6167\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,0718\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2875,8750\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, после выборов доллар и евро в обменниках Киева резко подешевели.\r\nТакже Нацбанк сохранил ожидание уровня инфляции по итогам 2019 года на уровне 6,3%.