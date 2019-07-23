Гривна снова подскочила на 17 копеек

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 июля, на 17,22 коп. до 25,6431 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 июля, на 21,47 коп. до 25,8153 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3196,5532 100 долларов США 2564,3112 100 швейцарских франков 2612,7692 1000 иен 237,6167 10 российских рублей 4,0718 100 евро 2875,8750

Как сообщали Українські Новини, после выборов доллар и евро в обменниках Киева резко подешевели.

Также Нацбанк сохранил ожидание уровня инфляции по итогам 2019 года на уровне 6,3%.