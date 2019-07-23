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23 июля 2019, вторник, 08:40 123
Экономика 2019-07-23T08:40:37+03:00
Українські Новини
Гривна снова подскочила на 17 копеек

Гривна снова подскочила на 17 копеек

Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 июля, на 17,22 коп. до 25,6431 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 июля, на 21,47 коп. до 25,8153 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3196,5532
100 долларов США 2564,3112
100 швейцарских франков 2612,7692
1000 иен 237,6167
10 российских рублей 4,0718
100 евро 2875,8750

Как сообщали Українські Новини, после выборов доллар и евро в обменниках Киева резко подешевели.

Также Нацбанк сохранил ожидание уровня инфляции по итогам 2019 года на уровне 6,3%.

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