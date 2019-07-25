НБУ офіційно зміцнив гривню в четвер: курс валют на 25 липня

У той час, як експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3% до 2,7% у 2019, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, установлюваний ним на 25 липня, на 11,37 коп. до 25,5163 UAH\/USD.\r\nПро це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговельний день НБУ підвищив офіційний курс гривні, установлюваний ним на 24 липня, на 1,31 коп. до 25,6300 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3188,7146\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2551,6300\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2588,3408\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n236,0697\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,0427\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2842,5158\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, падіння долара і євро триває, а курс рубля різко обвалився.\r\nТим часом Нацбанк зберіг очікування рівня інфляції за підсумками 2019 року на рівні 6,3%. При цьому рост ВВП в I кварталі відповідав оцінці НБУ.\r\nРаніше Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 23 липня, на 17,22 коп. до 25,6431 UAH\/USD, а Кабінет Міністрів затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки.