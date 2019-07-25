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25 липня 2019, четвер, 06:20 12
Фінанси 2019-07-25T06:30:02+03:00
Українські Новини
НБУ офіційно зміцнив гривню в четвер: курс валют на 25 липня

НБУ офіційно зміцнив гривню в четвер: курс валют на 25 липня

Гривні і долари. Фото: pixabay
Гривні і долари. Фото: pixabay

У той час, як експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3% до 2,7% у 2019, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, установлюваний ним на 25 липня, на 11,37 коп. до 25,5163 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговельний день НБУ підвищив офіційний курс гривні, установлюваний ним на 24 липня, на 1,31 коп. до 25,6300 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3188,7146
100 доларів США 2551,6300
100 швейцарських франків 2588,3408
1000 ієн 236,0697
10 російських рублів 4,0427
100 євро 2842,5158

Як повідомляли Українські Новини, падіння долара і євро триває, а курс рубля різко обвалився.

Тим часом Нацбанк зберіг очікування рівня інфляції за підсумками 2019 року на рівні 6,3%. При цьому рост ВВП в I кварталі відповідав оцінці НБУ.

Раніше Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 23 липня, на 17,22 коп. до 25,6431 UAH/USD, а Кабінет Міністрів затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки.

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