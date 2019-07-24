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24 июля 2019, среда, 16:09 1825
Силовые структуры 2019-07-24T16:11:45+03:00
Українські Новини
Труба рассказал, как Порошенко пришел к нему просить перенести свой допрос из-за долгосрочного отпуска

Труба рассказал, как Порошенко пришел к нему просить перенести свой допрос из-за долгосрочного отпуска

Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Президента Порошенко
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Президента Порошенко

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в ведомство с просьбой допросить его сегодня, а не 25 июля. Об этом сообщает Роман Труба в своем Telegram-канале. 

По словам Трубы, Порошенко обратился с такой просьбой в связи с долгосрочным отпуском.

"Ко мне неожиданно пришел Петр Порошенко - этот факт уже известен СМИ. Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочной отпуском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это было определено следователем", - заявил глава ГБР.

Также он отметил, что уважает время свидетелей и надеется, что Петр Порошенко завтра прибудет в Госбюро на допрос. 

"Я уважаю время свидетелей: мы из пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что так же с уважением он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос", - отметил Труба.

Бывший Президент Петр Порошенко в среду приходил в Госбюро расследований, куда сотрудники бюро были намерены доставить его силой в случае неявки.

Ранее ГБР начало расследовать возможную причастность окружения Порошенко к вывозу из Украины экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, подозреваемого в коррупции.

В партии Порошенко заявили, что он не получал повестки в следственные органы. Позже Порошенко улетел в Страсбург, но в списке приглашенных на выборы президента Еврокомиссии его не было. 

Также 11 дел в отношении высших должностных лиц Украины расследует ГБР.

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