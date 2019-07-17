11 дел в отношении высших должностных лиц Украины расследует ГБР

Госбюро расследований расследует 11 уголовных производств, в которых фигурируют высшие должностные лица государства.\r\nОб этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.\r\n"На сегодня в производстве ГБР 11 уголовных производств, в которых фигурируют высшие должностные лица", - сказал он.\r\nОн не уточнил, кто еще кроме бывшего президента Петра Порошенко фигурирует в этих делах.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Порошенко не прибыл на допрос в Госбюро расследований в среду. ГБР намерено силой доставить Порошенко на допрос в случае его неявки.\r\nТакже Госбюро расследований намерено допросить судей Конституционного суда по делу в отношении бывшего главы КС Станислава Шевчука.\r\nТем временем Роман Труба не собирается в отставку в ближайшие 3,5 года.