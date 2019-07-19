подписаться на рассылку
25.9 26.25
28.85 29.5
˟
19 июля 2019, пятница, 11:30 464
Судебная власть 2019-07-19T11:37:46+03:00
Українські Новини
ГБР расследует возможную причастность окружения Порошенко к вывозу из Украины экс-судьи Чауса

ГБР расследует возможную причастность окружения Порошенко к вывозу из Украины экс-судьи Чауса

Петр Порошенко. Фото: пресс-служба
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба

Государственное бюро расследований начало расследовать возможную причастность окружения бывшего Президента Петра Порошенко к вывозу из Украину экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, подозреваемого в коррупции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство относительно организации возможного незаконного вывоза группой лиц судьи через государственную границу Украины в Молдову. Основание регистрации уголовного производства - информация, распространенная в СМИ. Важно: по распространенной в СМИ информации, к организации незаконного вывоза судьи может быть причастно бывшее руководство государства", - сказано в нем.

На данный момент проводится досудебное расследование, в частности, проверка обнародованных фактов.

Квалификация преступления - ч. 2. ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины способом, опасным для жизни или здоровья лица, совершенная по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения) и ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. 

Как сообщали Українськi Новини, экс-глава Нацполиции Винницы заявил, что охрана Порошенко организовала бегства судьи Чауса в Молдову.

Тем временем Молдова обещает способствовать экстрадиции в Украину бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, обвиняемого в коррупции.

Больше новостей о: Николай Чаус ГБР Петр Порошенко

Архив
Новости
Три кандидата в нардепы по округу №90 не соответствуют требованиям к народным избранникам, – активист 11:56
НАБУ проводит обыск в ICU, в компании говорят о политическом давлении 11:55
Карплюк заявил, что не получал повестку из Генпрокуратуры и идет не на допрос, а на похороны родной сестры 11:52
В трех городах Украины взорвали банкоматы 11:48
В Perenio IoT заявили о планах выхода на B2B рынок 11:38
больше новостей
Жара "перевалит" за +33: синоптик дала прогноз до конца недели и на день выборов 06:01 Карта
Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсий 06:40
Рейтинг "Платформы" Бойко все так же в 7 раз больше рейтинга ОБ Ахметова 06:17
Озеро у вершины Монбланп. Фото: Bryan Mestre/instagram
Пора бить тревогу: у вершины Монблана скалолаз сделал тревожное открытие 09:32
СБУ задержала экс-боевика "ДНР", причастного к перевозке сбитого MH17 над Донбассом ЗРК "Бук" 15:46 Дополнено
больше новостей
В судебной реформе Порошенко выстояли принципиальные суды, в частности, ОАСК, - Пилипенко 13:55
Нацполиция активизирует расследование дела о злоупотреблениях экс-главы Совета адвокатов Киева и кандидата в депутаты Рады Рафальской 15:36 Документ
ГБР намерено силой доставить Порошенко на допрос в случае его неявки 12:17
Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента. Фото: Страна
Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента: он сел на галерке 22:38
Ярош Зеленскому - "люстраторко" у вас не выросло, чтоб делать люстрацию 13:07
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok