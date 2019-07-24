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24 липня 2019, середа, 16:09 52
Силові структури 2019-07-24T16:11:26+03:00
Українські Новини
Труба розповів, як Порошенко прийшов до нього просити перенести свій допит через довгострокового відпустки

Труба розповів, як Порошенко прийшов до нього просити перенести свій допит через довгострокового відпустки

Петро Порошенко. Фото: прес-служба Президента Порошенко
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Президента Порошенко

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба заявив, що п'ятий президент України Петро Порошенко прийшов у відомство з проханням допитати його сьогодні, а не 25 липня. Про це повідомляє Роман Труба в своєму Telegram-каналі.

За словами Труби, Порошенко звернувся з таким проханням у зв'язку з довгостроковим відпусткою.

"До мене несподівано прийшов Петро Порошенко - цей факт вже відомий ЗМІ. Екс-президент звернувся з проханням у зв'язку з довгостроковою відпусткою провести його допит сьогодні, а не 25 липня, як це було визначено слідчим", - заявив глава ДБР.

Також він зазначив, що поважає час свідків і сподівається, що Петро Порошенко завтра прибуде в Держбюро на допит.

"Я поважаю час свідків: ми з розумінням поставилися до завантаженості екс-президента під час виборчої кампанії. Я сподіваюся, що так само з повагою він поставиться до роботи наших слідчих і прийде завтра на допит", - зазначив Труба.

Колишній Президент Петро Порошенко в середу приходив в Держбюро розслідувань куди співробітники бюро були мають намір доставити його силою у випадку неявки.

Раніше ДБР почало розслідувати можливу причетність оточення Порошенка до вивезення з України екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, підозрюваного в корупції.

У партії Порошенка заявили, що він не отримував повістки в слідчі органи. Пізніше Порошенко полетів у Страсбург, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його не було.

Також 11 справ щодо вищих посадових осіб України розслідує ДБР.

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