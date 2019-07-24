Труба розповів, як Порошенко прийшов до нього просити перенести свій допит через довгострокового відпустки

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба заявив, що п'ятий президент України Петро Порошенко прийшов у відомство з проханням допитати його сьогодні, а не 25 липня. Про це повідомляє Роман Труба в своєму Telegram-каналі.

За словами Труби, Порошенко звернувся з таким проханням у зв'язку з довгостроковим відпусткою.

"До мене несподівано прийшов Петро Порошенко - цей факт вже відомий ЗМІ. Екс-президент звернувся з проханням у зв'язку з довгостроковою відпусткою провести його допит сьогодні, а не 25 липня, як це було визначено слідчим", - заявив глава ДБР.

Також він зазначив, що поважає час свідків і сподівається, що Петро Порошенко завтра прибуде в Держбюро на допит.

"Я поважаю час свідків: ми з розумінням поставилися до завантаженості екс-президента під час виборчої кампанії. Я сподіваюся, що так само з повагою він поставиться до роботи наших слідчих і прийде завтра на допит", - зазначив Труба.

Колишній Президент Петро Порошенко в середу приходив в Держбюро розслідувань куди співробітники бюро були мають намір доставити його силою у випадку неявки.

Раніше ДБР почало розслідувати можливу причетність оточення Порошенка до вивезення з України екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, підозрюваного в корупції.

У партії Порошенка заявили, що він не отримував повістки в слідчі органи. Пізніше Порошенко полетів у Страсбург, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його не було.

Також 11 справ щодо вищих посадових осіб України розслідує ДБР.