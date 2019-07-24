Порошенко посетил ГБР

Бывший Президент Петр Порошенко в среду приходил в Госбюро расследований, куда сотрудники бюро были намерены доставить его силой в случае неявки.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.

"Был, приходил", - сказал он.

Собеседник не уточнил, приходил ли Порошенко на допрос, отметив, что допрос запланирован на 25 июля.

Как сообщали Українськi Новини, ранее ГБР начало расследовать возможную причастность окружения Порошенко к вывозу из Украины экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, подозреваемого в коррупции.

В партии Порошенко заявили, что он не получал повестки в следственные органы. Позже Порошенко улетел в Страсбург, но в списке приглашенных на выборы президента Еврокомиссии его не было.

Также 11 дел в отношении высших должностных лиц Украины расследует ГБР.

Тем временем на внеочередных выборах Верховной Рады за партию Петра Порошенко "Европейскую солидарность" проголосовали 8,12% (1,16 млн) избирателей.