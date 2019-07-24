Порошенко відвідав ДБР

Колишній Президент Петро Порошенко в середу приходив до Держбюро розслідувань, куди співробітники бюро мали намір доставити його силою у разі неявки.

Про це Українським Новинам повідомило джерело у відомстві.

"Був, приходив", - сказав він.

Співрозмовник не вточнив, чи приходив Порошенко на допит, зазначивши, що допит запланований на 25 липня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ДБР почало розслідувати можливу причетність оточення Порошенко до вивезення з України екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, підозрюваного в корупції.

У партії Порошенко заявили, що він не отримував повістки в слідчі органи. Пізніше Порошенко полетів у Страсбург, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його не було.

Також 11 справ щодо вищих посадових осіб України розслідує ДБР.

Тим часом на позачергових виборах Верховної Ради за партію Петра Порошенко "Європейську солідарність" проголосували 8,12% (1,16 млн) виборців.