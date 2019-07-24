Порошенко відвідав ДБР

Колишній Президент Петро Порошенко в середу приходив до Держбюро розслідувань, куди співробітники бюро мали намір доставити його силою у разі неявки.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело у відомстві.\r\n"Був, приходив", - сказав він.\r\nСпіврозмовник не вточнив, чи приходив Порошенко на допит, зазначивши, що допит запланований на 25 липня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше ДБР почало розслідувати можливу причетність оточення Порошенко до вивезення з України екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, підозрюваного в корупції.\r\nУ партії Порошенко заявили, що він не отримував повістки в слідчі органи. Пізніше Порошенко полетів у Страсбург, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його не було.\r\nТакож 11 справ щодо вищих посадових осіб України розслідує ДБР.\r\nТим часом на позачергових виборах Верховної Ради за партію Петра Порошенко "Європейську солідарність" проголосували 8,12% (1,16 млн) виборців.