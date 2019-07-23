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23 июля 2019, вторник, 20:16 14287 Обновляется
Выборы 2019-07-23T20:17:57+03:00
Українські Новини
ЦИК подсчитал 98,34% бюллетеней: процент у "Слуги народа" вырос

ЦИК подсчитал 98,34% бюллетеней: процент у "Слуги народа" вырос

ЦИК.
ЦИК.

На выборах Верховной Рады, явка на которые составила менее 50%, 43,14% (6,18 млн) избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 13,04% (1,86 млн) - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8,18% (1,17 млн) - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 8,12% (1,16 млн) - за "Европейскую солидарность" и 5,83% (836 тыс.) - за "Голос" на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады согласно переданным Центральной избирательной комиссии по электронной системе предварительным данным о содержании 98,34% протоколов.

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы "Выборы" Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Остальные партии набирают менее 5% голосов и, соответственно, не проходят в парламент.

Радикальная партия Олега Ляшко получает 4,01% голосов, "Сила и честь" - 3,82%, "Оппозиционный блок" - 3,04%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,40%, "Партия Шария" - 2,24%, "Всеукраинское объединение "Свобода" - 2,16%, "Гражданская позиция" - 1,04%, другие - менее 1%.

Как сообщали Українськi Новини, по данным консорциума "Национальный exit-poll-2019", на выборах Рады 44,2% избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 11,4% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - "Европейскую солидарность".

Тем временем "Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера, а в ЦИКе рассказали о зафиксированных на выборах нарушениях.

В воскресенье с 08:00 до 20:00 в Украине проходило голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.

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