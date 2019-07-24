Кандидаты от "Слуги народа" выиграли на всех округах в Волынской области

Менее 50% украинцев участвовали в голосовании на выборах в Верховную Раду. Волынская область стала одной из областей, где граждане были наиболее активными. Українські Новини расскажут, кто проходит в парламент по результатам выборов в Волынской области. По результатам выборов в пяти округах Волынской области побеждают кандидаты от партии "Слуга народа". \r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВолинська область\r\n\r\n\r\n19\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n42,23\r\n \r\nГУЗЬ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ\r\n59,70\r\n \r\n\r\n\r\n20\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n40,67\r\n \r\nРУБЛЬОВ ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ\r\n42,04\r\n \r\n\r\n\r\n21\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n44,85\r\n \r\nІВАХІВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ\r\n44,89\r\n \r\n\r\n\r\n22\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n37,24\r\n \r\nПАЛИЦЯ ІГОР ПЕТРОВИЧ\r\n37,18\r\n \r\n\r\n\r\n23\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n44,10\r\n \r\nКОНСТАНКЕВИЧ ІРИНА МИРОСЛАВІВНА\r\n48,94\r\n\r\n\r\n\r\nВсего в Раду проходят 225 народных депутатов по спискам политических партий и 119 депутатов по мажоритарным округам. Как сообщали Українські Новини, популярный украинский ведущий от "Слуги народа" выиграл выборы в Черкасской области.Также в Раду проходит участник "Танцев со звездами" Николай Тищенко.