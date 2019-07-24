Кандидаты от "Слуги народа" выиграли на всех округах в Волынской области

Менее 50% украинцев участвовали в голосовании на выборах в Верховную Раду. Волынская область стала одной из областей, где граждане были наиболее активными. Українські Новини расскажут, кто проходит в парламент по результатам выборов в Волынской области.

По результатам выборов в пяти округах Волынской области побеждают кандидаты от партии "Слуга народа".

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат

Всего в Раду проходят 225 народных депутатов по спискам политических партий и 119 депутатов по мажоритарным округам.



Как сообщали Українські Новини, популярный украинский ведущий от "Слуги народа" выиграл выборы в Черкасской области.



Также в Раду проходит участник "Танцев со звездами" Николай Тищенко.