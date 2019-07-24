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24 июля 2019, среда, 17:45 81 Список
Выборы 2019-07-24T18:30:02+03:00
Українські Новини
Кандидаты от "Слуги народа" выиграли на всех округах в Волынской области

Кандидаты от "Слуги народа" выиграли на всех округах в Волынской области

Менее 50% украинцев участвовали в голосовании на выборах в Верховную Раду. Волынская область стала одной из областей, где граждане были наиболее активными. Українські Новини расскажут, кто проходит в парламент по результатам выборов в Волынской области. 

По результатам выборов в пяти округах Волынской области побеждают кандидаты от партии "Слуга народа". 

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
Волинська область
19 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 42,23   ГУЗЬ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 59,70  
20 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 40,67   РУБЛЬОВ ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 42,04  
21 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 44,85   ІВАХІВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ 44,89  
22 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 37,24   ПАЛИЦЯ ІГОР ПЕТРОВИЧ 37,18  
23 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 44,10   КОНСТАНКЕВИЧ ІРИНА МИРОСЛАВІВНА 48,94

Всего в Раду проходят 225 народных депутатов по спискам политических партий и 119 депутатов по мажоритарным округам. 

Как сообщали Українські Новини, популярный украинский ведущий от "Слуги народа" выиграл выборы в Черкасской области.

Также в Раду проходит участник "Танцев со звездами" Николай Тищенко.

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