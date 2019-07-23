НАБУ открыло дело по злоупотреблениям при стройке скандального "моста Кличко"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту злоупотреблений чиновников коммунального предприятия Киевской мэрии при строительстве велосипедно-пешеходного моста на котором появилась новая трещина и ослабли тросы.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.\r\n"По стеклянному "мосту Кличко" открыто дело", - сказал он.\r\nВедомство расследует возможные злоупотребления работников КП Инженерный центр (исполнительный орган КГГА) и растрату средств, а также превышение служебных полномочий.\r\nДело открыто по статье 191 Уголовного кодекса, а также по статье 364.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в КГГА заявили, что незначительная трещина в заборе не влияет на безопасность конструкции пешеходно-велосипедного моста.\r\nТем временем возможное присвоение 11 млн гривен при стройке "моста Кличко" расследует ГБР, а по мнению Кличко, стеклянный пол на пешеходном мосту лопнул из-за диверсии.\r\nВ КГГА утверждают, что стройкомпания заменяет стекла на новом пешеходном мосту за собственный счет.