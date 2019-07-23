подписаться на рассылку
25.6 26
28.5 29.2
˟
23 июля 2019, вторник, 20:42 108
Судебная власть 2019-07-23T20:43:42+03:00
Українські Новини
НАБУ открыло дело по злоупотреблениям при стройке скандального "моста Кличко"

НАБУ открыло дело по злоупотреблениям при стройке скандального "моста Кличко"

Велосипедно-пешеходный мост.
Велосипедно-пешеходный мост.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту злоупотреблений чиновников коммунального предприятия Киевской мэрии при строительстве велосипедно-пешеходного моста на котором появилась новая трещина и ослабли тросы.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.

"По стеклянному "мосту Кличко" открыто дело", - сказал он.

Ведомство расследует возможные злоупотребления работников КП Инженерный центр (исполнительный орган КГГА) и растрату средств, а также превышение служебных полномочий.

Дело открыто по статье 191 Уголовного кодекса, а также по статье 364.

Как сообщали Українськi Новини, в КГГА заявили, что незначительная трещина в заборе не влияет на безопасность конструкции пешеходно-велосипедного моста.

Тем временем возможное присвоение 11 млн гривен при стройке "моста Кличко" расследует ГБР, а по мнению Кличко, стеклянный пол на пешеходном мосту лопнул из-за диверсии.

В КГГА утверждают, что стройкомпания заменяет стекла на новом пешеходном мосту за собственный счет. 

Больше новостей о: КГГА Киевсовет НАБУ Велосипедно-пешеходный мост Мост Кличко

Архив
Новости
Платформа Бойко заявляет о массовом вбросе на 52 округе бюллетеней за кандидата Тимошенко во время подсчета голосов 21:19
Три депутата выиграли выборы у кандидатов от "Слуги народа" и переизбрались в Волынской области 21:18
Бизнесмен Бунин от "Слуги народа" выиграл выборы у депутата Рады Мищенко в 98 округе Киевской области 21:08
Насалик проиграл выборы кандидату от "Слуги народа" на округе Ивано-Франковской области 21:04
Предприниматель Гайду выиграл выборы у депутата Ильюка в Николаеве 21:02
больше новостей
Выборы окончены. Голос будет предлагать Вакарчука на должность премьера 23:01 Обновляется
ЦИК подсчитал 98,34% бюллетеней: процент у "Слуги народа" вырос 20:16 Обновляется
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
"Где этот мальчик?": Зеленский фамильярно обратился к журналисту 17:26
Украинцев ожидают 10 выходных дней в августе 06:15
больше новостей
Судья Андрей Антонов. Фото: advocat-cons.info
Уволен судья, закрывший дело Кернеса 15:05
Суд отпустил Ефремова из-под стражи 18:00
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
"Слуга народа" набирает больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство 11:01
Свадебный фотограф от "Слуга народа" выиграл выборы Рады у почетного президента "Мотор-Сичи" 16:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok