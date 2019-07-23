НАБУ открыло дело по злоупотреблениям при стройке скандального "моста Кличко"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту злоупотреблений чиновников коммунального предприятия Киевской мэрии при строительстве велосипедно-пешеходного моста на котором появилась новая трещина и ослабли тросы

Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.

"По стеклянному "мосту Кличко" открыто дело", - сказал он.

Ведомство расследует возможные злоупотребления работников КП Инженерный центр (исполнительный орган КГГА) и растрату средств, а также превышение служебных полномочий.

Дело открыто по статье 191 Уголовного кодекса, а также по статье 364.

Как сообщали Українськi Новини, в КГГА заявили, что незначительная трещина в заборе не влияет на безопасность конструкции пешеходно-велосипедного моста.

Тем временем возможное присвоение 11 млн гривен при стройке "моста Кличко" расследует ГБР, а по мнению Кличко, стеклянный пол на пешеходном мосту лопнул из-за диверсии.

В КГГА утверждают, что стройкомпания заменяет стекла на новом пешеходном мосту за собственный счет.