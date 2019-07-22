подписаться на рассылку
25.75 26.15
28.75 29.4
˟
22 июля 2019, понедельник, 05:59 19
Финансы 2019-07-22T05:59:01+03:00
Українські Новини
После выборов гривна резко укрепилась: курс валют по НБУ

После выборов гривна резко укрепилась: курс валют по НБУ

Гривны. Фото: bank.gov.ua
Гривны. Фото: bank.gov.ua

После того, как Национальный банк существенно ослаблял гривну на избирательные выходные, НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 июля, на 21,47 коп. до 25,8153 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19-21 июля, на 16,79 коп. до 26,0300 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3233,1462
100 долларов США 2581,5345
100 швейцарских франков 2626,6932
1000 иен 239,6453
10 российских рублей 4,1064
100 евро 2898,0306

Как сообщали Українські Новини, перед выборами доллар и евро повысились в цене, а рубль перед выходными просел в цене. Также предвыборную пятницу доллар и евро резко подорожали.

Кроме того, гривна резко окрепла на межбанке после понижения.

Тем временем аналитики прогнозируют, что доллар имеет все шансы до 20 июля на то, чтобы колебаться ниже психологической отметки, а НБУ повысил прогноз роста ВВП до 3% в 2019 году.

Больше новостей о: Курс гривны НБУ Курс валют Официальный курс курс рубля курс доллара Курс евро курс швейцарских франков курс фунтов стерлингов

Архив
Новости
"Слуга народа" опередила "Евросолидарность" по подсчету 90% голосов за рубежом 06:11 Обновляется
Дождь. Погода. Фото: reading
С понедельника атмосферный фронт принесет в Украину дожди и похолодание: синоптик дала прогноз 06:00 Карта
После выборов гривна резко укрепилась: курс валют по НБУ 05:59
ЦИК посчитал 20% протоколов: "Слуга народа" и платформа Бойко вырываются вперед, другие - теряют голоса 05:02 Обновляется
Жеребенок с матерью-пони. Фото: Пензенский зоопарк/Facebook
Перекормили посетители: в зоопарке российской Пензы погиб жеребенок 03:37
больше новостей
Выборы окончены. Голос будет предлагать Вакарчука на должность премьера 23:01 Обновляется
Коррупция в оборонке: НАБУ изъяло документы из "5 элемента" и "Богдан моторс" 14:28
Из-за распространения данных экзит-пола КМИС обвинил в нарушении ряд СМИ 17:55
Жидков из "Квартала 95" выступил против курса Украины в ЕС и НАТО, закрепленного в Конституции 18:04
Полторак заработал в июне в 5 раз больше оклада за счет "интенсивного труда" и премии 09:00 Документ
больше новостей
На членов окружной комиссии 94 округа давят из Центризбиркома, чтобы заменить состав УИК, - СМИ 15:05
Полторак заработал в июне в 5 раз больше оклада за счет "интенсивного труда" и премии 09:00 Документ
Супрун заработала на 121 тыс. гривен меньше своего зама в июне 08:00 Документ
Коррупция в оборонке: НАБУ изъяло документы из "5 элемента" и "Богдан моторс" 14:28
Зеленский поручил Луценко, Авакову, Князеву и Грицаку через 3 дня доложить о ходе расследования убийства Шеремета 11:31
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok