После выборов гривна резко укрепилась: курс валют по НБУ

После того, как Национальный банк существенно ослаблял гривну на избирательные выходные , НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 июля, на 21,47 коп. до 25,8153 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19-21 июля, на 16,79 коп. до 26,0300 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3233,1462 100 долларов США 2581,5345 100 швейцарских франков 2626,6932 1000 иен 239,6453 10 российских рублей 4,1064 100 евро 2898,0306

Как сообщали Українські Новини, перед выборами доллар и евро повысились в цене, а рубль перед выходными просел в цене. Также предвыборную пятницу доллар и евро резко подорожали.

Кроме того, гривна резко окрепла на межбанке после понижения.