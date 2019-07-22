Після виборів гривня різко зміцнилася: курс валют за НБУ

Після того, як Національний банк суттєво послаблював гривню на виборчі вихідні, НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 22 липня, на 21,47 коп. до 25,8153 UAH\/USD.\r\nПро це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19-21 липня, на 16,79 коп. до 26,0300 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3233,1462\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2581,5345\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2626,6932\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n239,6453\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,1064\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2898,0306\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, перед виборами долар і євро підвищилися в ціні, а рубль перед вихідними просів у ціні. Також у передвиборчу п'ятницю долар і євро різко подорожчали.\r\nКрім того, гривня різко зміцніла на міжбанку після зниження.\r\n\r\nТим часом аналітики прогнозують, що долар має всі шанси до 20 липня на те, щоб коливатися нижче психологічної позначки, а НБУ підвищив прогноз зростання ВВП до 3% в 2019 році.\r\n