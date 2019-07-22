Після виборів гривня різко зміцнилася: курс валют за НБУ

Після того, як Національний банк суттєво послаблював гривню на виборчі вихідні , НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 22 липня, на 21,47 коп. до 25,8153 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19-21 липня, на 16,79 коп. до 26,0300 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3233,1462 100 доларів США 2581,5345 100 швейцарських франків 2626,6932 1000 ієн 239,6453 10 російських рублів 4,1064 100 євро 2898,0306

Як повідомляли Українські Новини, перед виборами долар і євро підвищилися в ціні, а рубль перед вихідними просів у ціні. Також у передвиборчу п'ятницю долар і євро різко подорожчали.

Крім того, гривня різко зміцніла на міжбанку після зниження.