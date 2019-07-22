Ливень с грозой идет в Киев с западной части страны, - синоптик

На столицу Украины надвигаются ночные дожди с грозами, которые прямо сейчас локально бушуют в западной части страны в то время, как в начале недели вернутся осадки .

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Именно сейчас западная часть Украины и чуть дальше, к Житомирской области - как раз в дождях и локальных грозах. До Киева - уже недалеко", - сообщила Диденко.

При этом в понедельник дожди будут почти по всей территории Украины - осадков не ожидается только на юге и востоке.

"Бросьте зонты в сумку", - посоветовала синоптик.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, синоптик давала "горячий" прогноз на избирательное воскресенье.

Также после жарких выходных Украину снова накроет ощутимое похолодание, а синоптики спрогнозировали погоду в Украине на три месяца.

14 июля мощный ливень, превративший улицы Киева в реки, побил рекорд. Количество осадков в этот день - 36 мм, что на 8 мм больше, чем это было в 1962 году.