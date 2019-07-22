Ливень с грозой идет в Киев с западной части страны, - синоптик

На столицу Украины надвигаются ночные дожди с грозами, которые прямо сейчас локально бушуют в западной части страны в то время, как в начале недели вернутся осадки.\r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"Именно сейчас западная часть Украины и чуть дальше, к Житомирской области - как раз в дождях и локальных грозах. До Киева - уже недалеко", - сообщила Диденко.\r\nПри этом в понедельник дожди будут почти по всей территории Украины - осадков не ожидается только на юге и востоке.\r\n"Бросьте зонты в сумку", - посоветовала синоптик.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook\r\nКак сообщали Українські Новини, синоптик давала "горячий" прогноз на избирательное воскресенье.\r\nТакже после жарких выходных Украину снова накроет ощутимое похолодание, а синоптики спрогнозировали погоду в Украине на три месяца.\r\n14 июля мощный ливень, превративший улицы Киева в реки, побил рекорд. Количество осадков в этот день - 36 мм, что на 8 мм больше, чем это было в 1962 году.