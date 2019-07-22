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22 июля 2019, понедельник, 01:16 73 Карта
Жизнь 2019-07-22T01:18:40+03:00
Українські Новини
Ливень с грозой идет в Киев с западной части страны, - синоптик

Ливень с грозой идет в Киев с западной части страны, - синоптик

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

На столицу Украины надвигаются ночные дожди с грозами, которые прямо сейчас локально бушуют в западной части страны в то время, как в начале недели вернутся осадки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Именно сейчас западная часть Украины и чуть дальше, к Житомирской области - как раз в дождях и локальных грозах. До Киева - уже недалеко", - сообщила Диденко.

При этом в понедельник дожди будут почти по всей территории Украины - осадков не ожидается только на юге и востоке.

"Бросьте зонты в сумку", - посоветовала синоптик.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, синоптик давала "горячий" прогноз на избирательное воскресенье.

Также после жарких выходных Украину снова накроет ощутимое похолодание, а синоптики спрогнозировали погоду в Украине на три месяца.

14 июля мощный ливень, превративший улицы Киева в реки, побил рекорд. Количество осадков в этот день - 36 мм, что на 8 мм больше, чем это было в 1962 году.

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