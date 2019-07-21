Нацполіція зафіксувала 1225 заяв про порушення виборчого процесу

Поки українці сьогодні обирають новий парламент, Нацполиция України фіксує все більше заяв і повідомлень щодо виборчого процесу. Про це повідомляє Нацполіція України на своїй сторінці в Facebook.

Станом на 15:00 поліція зафіксувала 1225 заяв і повідомлень. Більшість з них у Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях.



В основному ці повідомлення пов'язані з незаконною агітацією та перешкоджанням здійсненню виборчого права. Слідчими підрозділами вже розпочато 10 кримінальних проваджень.



Як повідомляли Українські Новини, в Одеській області виявили списки виборців, які голосували за гроші.



Раніше громадянська мережа "Опора" заявила про затримку трьох чоловіків в Житомирській області. В їхньому автомобілі поліція знайшла біту, пістолет і ніж.



Також на двох виборчих дільницях в Рівненській області виборцям видавали бюлетені без паспорта.



Тим часом в Австралії закінчилося голосування. Лише 4% виборців проголосували на виборах до Верховної Ради.