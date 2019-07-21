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21 липня 2019, неділя, 16:42 19
Вибори 2019-07-21T18:45:02+03:00
Українські Новини
Нацполіція зафіксувала 1225 заяв про порушення виборчого процесу

Нацполіція зафіксувала 1225 заяв про порушення виборчого процесу

Вибори. Фото: prm.ua
Вибори. Фото: prm.ua

Поки українці сьогодні обирають новий парламент, Нацполиция України фіксує все більше заяв і повідомлень щодо виборчого процесу. Про це повідомляє Нацполіція України на своїй сторінці в Facebook.

Станом на 15:00 поліція зафіксувала 1225 заяв і повідомлень. Більшість з них у Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях.

В основному ці повідомлення пов'язані з незаконною агітацією та перешкоджанням здійсненню виборчого права. Слідчими підрозділами вже розпочато 10 кримінальних проваджень.

Як повідомляли Українські Новини, в Одеській області виявили списки виборців, які голосували за гроші.

Раніше громадянська мережа "Опора" заявила про затримку трьох чоловіків в Житомирській області. В їхньому автомобілі поліція знайшла біту, пістолет і ніж.

Також на двох виборчих дільницях в Рівненській області виборцям видавали бюлетені без паспорта.

Тим часом в Австралії закінчилося голосування. Лише 4% виборців проголосували на виборах до Верховної Ради.

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