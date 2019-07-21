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21 июля 2019, воскресенье, 15:30 80
Силовые структуры 2019-07-21T15:30:08+03:00
Українські Новини
В Житомирской области возле избирательного участка задержали мужчин с битой, пистолетом и ножом, - "Опора"

В Житомирской области возле избирательного участка задержали мужчин с битой, пистолетом и ножом, - "Опора"

Гражданская сеть "Опора" заявляет, что правоохранители задержали 3 вооруженных мужчин в Коростышеве Житомирской области.

Об этом говорится в сообщении "Опоры", передают Українськi Новини.

"В городе Коростышев Житомирской области (округ №66) у одного из участков правоохранители задержали 3 молодых людей, в автомобиле которых был пистолет, бита и нож", - говорится в нем.

Согласно сообщению, подозрительных молодых людей в автомобиле ВАЗ у одного из участков райцентра заметил полицейский, охранявший правопорядок у участковой избирательной комиссии, и сообщил об этом дежурному отдела.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и спецназовцы.

В ходе проверки было установлено, что в указанном транспортном средстве находились трое 20-летних парней.

В ходе осмотра ВАЗа правоохранители обнаружили и изъяли пистолет, внешне похожий на пневматический, биту и нож.

Как сообщали Українськi Новини, полиция получила уже более 600 сообщений о нарушениях на выборах.

Также на выборах в Раду 27 избирательных участков открылись с опозданием.

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