В Житомирской области возле избирательного участка задержали мужчин с битой, пистолетом и ножом, - "Опора"

Гражданская сеть "Опора" заявляет, что правоохранители задержали 3 вооруженных мужчин в Коростышеве Житомирской области.\r\nОб этом говорится в сообщении "Опоры", передают Українськi Новини.\r\n"В городе Коростышев Житомирской области (округ №66) у одного из участков правоохранители задержали 3 молодых людей, в автомобиле которых был пистолет, бита и нож", - говорится в нем.\r\nСогласно сообщению, подозрительных молодых людей в автомобиле ВАЗ у одного из участков райцентра заметил полицейский, охранявший правопорядок у участковой избирательной комиссии, и сообщил об этом дежурному отдела.\r\nНа место происшествия выехала следственно-оперативная группа и спецназовцы.\r\nВ ходе проверки было установлено, что в указанном транспортном средстве находились трое 20-летних парней.\r\nВ ходе осмотра ВАЗа правоохранители обнаружили и изъяли пистолет, внешне похожий на пневматический, биту и нож.\r\nКак сообщали Українськi Новини, полиция получила уже более 600 сообщений о нарушениях на выборах.\r\nТакже на выборах в Раду 27 избирательных участков открылись с опозданием.