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21 июля 2019, воскресенье, 15:29 54
Выборы 2019-07-21T15:35:50+03:00
Українські Новини
На 2 участках в Ровенской области избиратели получили бюллетени без паспортов, - "Опора"

На 2 участках в Ровенской области избиратели получили бюллетени без паспортов, - "Опора"

Гражданская сеть "Опора" заявляет, что на двух избирательных участках в Ровенской области избиратели получили бюллетени для голосования и осуществили волеизъявление без паспортов гражданина Украины.

Об этом говорится в сообщении "Опоры", передают Українськi Новини.

Такие факты зафиксировали наблюдатели "Опоры" в УИК №560073 (с. Масевичи Рокитнивского района) и в УИК №560393 (с. Ступно Здолбуновского района).

На избирательном участке №560073 в селе Масевичи избиратель пришел на участок без паспорта гражданина Украины.

"В комиссии ему сообщили, что не смогут выдать бюллетени без документа и попросили вернуться с паспортом, чтобы проголосовать. Через некоторое время избиратель вернулся на участок, имея с собой военный билет, объяснив комиссии, что паспорт не смог найти дома. Избирательная комиссия выдала бюллетени и избиратель проголосовал", - говорится в сообщении.

На избирательном участке №560393 в селе Ступно избирательнице выдали бюллетени без предъявления соответствующего документа.

"Это моя соседка, моя родственница. Я ее очень хорошо знаю. И она пришла без паспорта. Так как я ее знаю, решила ей поверить", - объяснила член избирательной комиссии.

Как сообщали Українськi Новини, 19,24% избирателей в 195 из 199 округов во всех областях проголосовали на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады по состоянию на 12:00.

Тем временем в Австралии закончилось голосование: на выборы пришли всего 4% избирателей.

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