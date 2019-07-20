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20 июля 2019, суббота, 06:31 121
Финансы 2019-07-20T06:31:01+03:00
Українські Новини
НБУ резко укрепил гривну после выборов: курс валют 22 июля

НБУ резко укрепил гривну после выборов: курс валют 22 июля

Гривны и доллары. Фото: pixabayы
Гривны и доллары. Фото: pixabayы

В то время, как Национальный банк существенно ослабил гривну до понедельника, НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 июля, на 21,47 коп. до 25,8153 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19-21 июля, на 16,79 коп. до 26,0300 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3233,1462
100 долларов США 2581,5345
100 швейцарских франков 2626,6932
1000 иен 239,6453
10 российских рублей 4,1064
100 евро 2898,0306

Как сообщали Українські Новини, гривна резко окрепла на межбанке после понижения.

Тем временем доллар и евро повысились в цене за предвыборную неделю, а рубль перед выходными просел в цене. В предвыборную пятницу доллар и евро резко подорожали.

Также аналитики прогнозируют, что доллар имеет все шансы до 20 июля на то, чтобы колебаться ниже психологической отметки, а НБУ повысил прогноз роста ВВП до 3% в 2019 году.

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