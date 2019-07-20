НБУ резко укрепил гривну после выборов: курс валют 22 июля

В то время, как Национальный банк существенно ослабил гривну до понедельника, НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 июля, на 21,47 коп. до 25,8153 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19-21 июля, на 16,79 коп. до 26,0300 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3233,1462\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2581,5345\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2626,6932\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n239,6453\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,1064\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2898,0306\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна резко окрепла на межбанке после понижения.\r\nТем временем доллар и евро повысились в цене за предвыборную неделю, а рубль перед выходными просел в цене. В предвыборную пятницу доллар и евро резко подорожали.\r\n\r\nТакже аналитики прогнозируют, что доллар имеет все шансы до 20 июля на то, чтобы колебаться ниже психологической отметки, а НБУ повысил прогноз роста ВВП до 3% в 2019 году.\r\n