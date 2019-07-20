НБУ різко зміцнив гривню після виборів: курс валют 22 липня

У той час, як Національний банк суттєво послабив гривню до понеділка , НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 22 липня, на 21,47 коп. до 25,8153 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19-21 липня, на 16,79 коп. до 26,0300 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3233,1462 100 доларів США 2581,5345 100 швейцарських франків 2626,6932 1000 ієн 239,6453 10 російських рублів 4,1064 100 євро 2898,0306

Як повідомляли Українські Новини, гривня різко зміцніла на міжбанку після зниження.

Тим часом долар і євро підвищилися в ціні за передвиборчий тиждень, а рубль перед вихідними просів в ціні. У передвиборчу п'ятницю долар і євро різко подорожчали.