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20 липня 2019, субота, 06:31 14
Фінанси 2019-07-20T09:15:02+03:00
Українські Новини
НБУ різко зміцнив гривню після виборів: курс валют 22 липня

НБУ різко зміцнив гривню після виборів: курс валют 22 липня

Гривні і долари. Фото: pixabayы
Гривні і долари. Фото: pixabayы

У той час, як Національний банк суттєво послабив гривню до понеділка, НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 22 липня, на 21,47 коп. до 25,8153 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19-21 липня, на 16,79 коп. до 26,0300 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3233,1462
100 доларів США 2581,5345
100 швейцарських франків 2626,6932
1000 ієн 239,6453
10 російських рублів 4,1064
100 євро 2898,0306

Як повідомляли Українські Новини, гривня різко зміцніла на міжбанку після зниження.

Тим часом долар і євро підвищилися в ціні за передвиборчий тиждень, а рубль перед вихідними просів в ціні. У передвиборчу п'ятницю долар і євро різко подорожчали.

Також аналітики прогнозують, що долар має всі шанси до 20 липня на те, щоб коливатися нижче психологічної позначки, а НБУ підвищив прогноз зростання ВВП до 3% в 2019 році.

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