Дальше сами разбирайтесь: Зеленский на повышенных тонах пообщался с директором аэропорта в Николаеве

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Николаев в среду, 17 июля, пообщался на повышенных тонах с директором аэропорта Федором Барной, а также отчитал главу Николаевской ОГА и призвал уволиться.

Видеозапись инцидента опубликовано изданием "НикВести", пишет "Страна".

Разговор шел о достройке терминала николаевского аэровокзала, количестве необходимых на это средств и времени. Зеленский разговаривал с директором аэропорта на повышенных тонах (как это он практикует в последнее время) и директор в какой-то момент не выдержал.

"Вы хотите нам помочь, или нас построить тут всех?", - резко спросил Барна у Зеленского. Президенту такое обращение не понравилось: "Кого всех? Дальше сами разбирайтесь, поехали!".

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский со скандалом выгнал секретаря Бориспольского горсовета со встречи. Годунок назвал Зеленского "неадекватным".

Также Зеленский объявил о волне масштабной люстрации чиновников режима Петра Порошенко.

13 июля Зеленский потребовал увольнения исполняющего обязанности Государственной фискальной службы Александра Власова.