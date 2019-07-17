Дальше сами разбирайтесь: Зеленский на повышенных тонах пообщался с директором аэропорта в Николаеве

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Николаев в среду, 17 июля, пообщался на повышенных тонах с директором аэропорта Федором Барной, а также отчитал главу Николаевской ОГА и призвал уволиться.\r\nВидеозапись инцидента опубликовано изданием "НикВести", пишет "Страна".\r\nРазговор шел о достройке терминала николаевского аэровокзала, количестве необходимых на это средств и времени. Зеленский разговаривал с директором аэропорта на повышенных тонах (как это он практикует в последнее время) и директор в какой-то момент не выдержал.\r\n"Вы хотите нам помочь, или нас построить тут всех?", - резко спросил Барна у Зеленского. Президенту такое обращение не понравилось: "Кого всех? Дальше сами разбирайтесь, поехали!".\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский со скандалом выгнал секретаря Бориспольского горсовета со встречи. Годунок назвал Зеленского "неадекватным".\r\nТакже Зеленский объявил о волне масштабной люстрации чиновников режима Петра Порошенко.\r\n13 июля Зеленский потребовал увольнения исполняющего обязанности Государственной фискальной службы Александра Власова.\r\n