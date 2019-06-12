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12 июня 2019, среда, 21:54 90
Президент 2019-06-12T21:54:25+03:00
Українські Новини
Зеленский обсудил с Ющенко социально-политическую ситуацию накануне выборов

Зеленский обсудил с Ющенко социально-политическую ситуацию накануне выборов

Ющенко. Фото: zn.ua
Ющенко. Фото: zn.ua

Президент Владимир Зеленский после встречи с Тимошенко обсудил с бывшим Президентом Виктором Ющенком (2005-2010) социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных выборов Верховной Рады.

Об этом сообщает Администрация Президента в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

Кроме того, во время встречи Зеленский и Ющенко подчеркнули необходимость сохранения гражданского мира, спокойствия и единства.

Как сообщали Українськi Новини, ГПУ лично сообщила Ющенко о подозрении в пособничестве Януковичу за владение "Межигорья".

Депутат Лещенко заявил, что ГПУ выдвинула подозрение Ющенко из-за "Межигорья".

Тем временем Ющенко не захотел свидетельствовать а деле "Межигорья".

Ранее суд поставил точку в обвинениях Ющенко в злоупотреблении властью во время президентства.

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