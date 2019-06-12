Зеленский обсудил с Ющенко социально-политическую ситуацию накануне выборов

Президент Владимир Зеленский после встречи с Тимошенко обсудил с бывшим Президентом Виктором Ющенком (2005-2010) социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных выборов Верховной Рады.\r\nОб этом сообщает Администрация Президента в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\nКроме того, во время встречи Зеленский и Ющенко подчеркнули необходимость сохранения гражданского мира, спокойствия и единства.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ГПУ лично сообщила Ющенко о подозрении в пособничестве Януковичу за владение "Межигорья".\r\nДепутат Лещенко заявил, что ГПУ выдвинула подозрение Ющенко из-за "Межигорья".\r\nТем временем Ющенко не захотел свидетельствовать а деле "Межигорья".\r\nРанее суд поставил точку в обвинениях Ющенко в злоупотреблении властью во время президентства.