Зеленский обсудил с Ющенко социально-политическую ситуацию накануне выборов

Президент Владимир Зеленский после встречи с Тимошенко обсудил с бывшим Президентом Виктором Ющенком (2005-2010) социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных выборов Верховной Рады.

Об этом сообщает Администрация Президента в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

Кроме того, во время встречи Зеленский и Ющенко подчеркнули необходимость сохранения гражданского мира, спокойствия и единства.

Как сообщали Українськi Новини, ГПУ лично сообщила Ющенко о подозрении в пособничестве Януковичу за владение "Межигорья".

Депутат Лещенко заявил, что ГПУ выдвинула подозрение Ющенко из-за "Межигорья".

Тем временем Ющенко не захотел свидетельствовать а деле "Межигорья".

Ранее суд поставил точку в обвинениях Ющенко в злоупотреблении властью во время президентства.