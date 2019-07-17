Відмову суду заарештувати майно Ющенка оскаржила ГПУ

Генеральна прокуратура оскаржила рішення Печерського райсуду Києва, який відмовився заарештувати майно колишнього президента Віктора Ющенка.\r\nПро це Українським Новинам повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.\r\n"На рішення подано апеляційну скаргу", - повідомив він.\r\nЗ його слів, рішення Печерського суду необґрунтоване.\r\nВін також повідомив, що якщо Апеляційний суд затягуватиме з розглядом скарги, то ГПУ внесе до суду нове клопотання про арешт майна Ющенка.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Ющенко заперечує пособництво колишньому Президенту Віктору Януковичу (2010-2014) у заволодінні резиденцією "Межигір'я".\r\nРаніше ГПУ особисто повідомила Ющенка про підозру в пособництві Януковичу за володіння "Межигір'я". Ющенко не захотів свідчити у справі "Межигір'я".\r\nРаніше суд поставив крапку у звинуваченнях Ющенка у зловживанні владою під час президентства.\r\nТим часом перед виборами Зеленський обговорив з Ющенком ситуацію в Україні.