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17 липня 2019, середа, 11:20 19
Силові структури 2019-07-17T13:00:03+03:00
Українські Новини
Відмову суду заарештувати майно Ющенка оскаржила ГПУ

Відмову суду заарештувати майно Ющенка оскаржила ГПУ

Віктор Ющенко. Фото: zn.ua
Віктор Ющенко. Фото: zn.ua

Генеральна прокуратура оскаржила рішення Печерського райсуду Києва, який відмовився заарештувати майно колишнього президента Віктора Ющенка.

Про це Українським Новинам повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

"На рішення подано апеляційну скаргу", - повідомив він.

З його слів, рішення Печерського суду необґрунтоване.

Він також повідомив, що якщо Апеляційний суд затягуватиме з розглядом скарги, то ГПУ внесе до суду нове клопотання про арешт майна Ющенка.

Як повідомляли Українські Новини, Ющенко заперечує пособництво колишньому Президенту Віктору Януковичу (2010-2014) у заволодінні резиденцією "Межигір'я".

Раніше ГПУ особисто повідомила Ющенка про підозру в пособництві Януковичу за володіння "Межигір'я". Ющенко не захотів свідчити у справі "Межигір'я".

Раніше суд поставив крапку у звинуваченнях Ющенка у зловживанні владою під час президентства.

Тим часом перед виборами Зеленський обговорив з Ющенком ситуацію в Україні.

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