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16 июля 2019, вторник, 08:00 7472
Политика 2019-07-16T09:14:16+03:00
Українські Новини
Спорный закон об украинском языке вступил в силу

Спорный закон об украинском языке вступил в силу

Флаг Украины. Фото: aif.ua
Флаг Украины. Фото: aif.ua

Закон об обеспечении функционировании украинского языка как государственного, который был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос України" 16 мая, вступил в силу. Об этом сообщают Українські Новини.

Зеленский обещал тщательно проанализировать закон на соответствие Конституции Украины и  отменить спорные нормы. Но так этого и не сделал.

Газеты критикуют закон из-за невыполнимых норм - по сути он вводит налог на русскоязычную прессу и может спровоцировать социальные конфликты

Европейский союз просит Украину направить закон на анализ в Венецианскую комиссию, чтоб выяснить соответствует ли он европейским стандартам. Но Украина этого не сделала.

При этом некоторые положения закона вступают в силу поэтапно до 2030 года.

Так, положение о сдаче экзамена на уровень владения государственным языком при получении украинского гражданства вступает в силу с 16 июля 2021 года.

Положение закона о том, что языком внешнего независимого оценивания (ВНО) по результатам приобретения полного среднего образования и вступительных экзаменов является государственный язык, кроме внешнего независимого оценивания по иностранным языкам, вступит в силу с 1 января 2030 года.

Положение об украинском языке, как обязательном для диссертаций, научных работ, конференций вступит в силу с 16 июля 2020 года.

Обязательное использование украинского языка, как обязательного для кино, театров, музеев и всех публичных мероприятий вступает в силу с 16 июля 2021.

Государственные и коммунальные театры должны обеспечивать перевод спектаклей на украинский язык, который может осуществляться с помощью субтитров, звукового перевода, а также другим методом.

При этом применение других языков во время культурно-художественных и зрелищных мероприятий разрешается, если это оправдано художественным или творческим замыслом организатора мероприятий, а также при реализации прав коренных народов и национальных меньшинств.

Отмечается, что эти требования не распространяются на использование языков во время исполнения песен, музыкальных произведений с текстом.

Также использование украинского языка, как обязательного для печатных изданий вступит в силу для общенациональных изданий через 2,5 года, а для местных через 5 лет (с 16 июля 2024 года).

При этом газеты и журналы могут издаваться в нескольких языковых версиях, одна из которых должна быть украинской.

Книгоиздательства должны будут издавать не менее 50% своей продукции на украинском языке, кроме издания продукции на языках коренных народов, также места распространения должны будут иметь не менее 50% печатной продукции на украинском языке с 16 июля 2021 года.

Кроме этого, Интернет-СМИ обязаны будут иметь украинскую версию, при этом она должна загружаться по умолчанию с 16 июля 2022 года.

Предприятия и организации всех форм собственности, которые работают с клиентами и потребителями, должны обслуживать на украинском языке с 16 января 2021 года.

При этом информация в сфере обслуживания может дублироваться на другом языке по просьбе клиентов.

Использование украинского языка, как обязательного в проектной и технической документации будет обязательным с 16 июля 2020 года.

С 16 января 2020 года также украинский язык будет обязательным в рекламе.

Положение об использовании украинского языка, как обязательного в делопроизводстве учреждений здравоохранения вступает в силу с 16 июля 2020 года.

Украинский будет обязательным для названий аэропортов, портов, станций, остановок, названий транспортных средств с 16 июля 2020 года.

Использование украинского языка как обязательного для уставных документов, переписки и отчетности юридических лиц, общественных организаций, политических партий вступают в силу с 16 июля 2020 года.

Также недельный объем вещания общенациональных или региональных СМИ на украинском языке должен составлять не менее 90% (для местных СМИ – 80%) общей продолжительности передач и/или фильмов в каждом промежутке времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00 с 16 июля 2024 года.

Положения об осуществлении государственного контроля за применением украинского языка Уполномоченным по защите государственного языка с наложением штрафов в случае нарушений вступят в силу через 6 месяцев со дня назначения Уполномоченного Кабинетом Министров.

Также, изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают новые составы административных правонарушений и предоставляют возможность Уполномоченному привлекать нарушителей языкового закона к административной ответственности вступают в силу с 16 июля 2022 года.

Как сообщали Українські Новини, Россия снова решила созвать Совбез ООН из-за украинского языка в Украине.

Также был опубликован полный текст закона об украинском языке.

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