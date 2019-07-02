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02 июля 2019, вторник, 14:33 340
Внешняя политика 2019-07-02T14:40:23+03:00
Українські Новини
Россия снова решила созвать Совбез ООН из-за украинского языка в Украине

Россия снова решила созвать Совбез ООН из-за украинского языка в Украине

Россия решила вдруг созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за закона об украинском государственном языке.

Об этом вечером в понедельник, 1 июля, сообщил представитель постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, пишет DW.

"Вскоре нас ждет второй акт театра абсурда в Совете Безопасности ООН. Делегация РФ повторно обратилась для обсуждения украинского языкового закона в Совбезе ООН. Сегодня при согласовании программы работы на текущий месяц такое заседание предварительно запланировано на 16 июля", - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, формальным поводом для созыва заседания стало вступление закона в силу. "Хотя все понимают, что Москву интересует не столько закон о языке, сколько любая возможность для дестабилизации ситуации в Украине. Украинская делегация в ООН неоднократно заявляла, что языковой закон является внутренним вопросом нашего государства. Совет Безопасности к нему не имеет отношения", - отметил Николенко.

Он сообщил, что Украина вместе с партнерами использует это заседание Совбеза, чтобы поставить вопрос российско-украинского конфликта: освобождение украинских моряков и политических заключенных, обстрелы на Донбассе, а также ответственность России за катастрофу самолета МН17.

Это уже вторая попытка РФ созвать заседание Совбеза ООН через закон об украинском языке. Впервые Москва обратилась по этому поводу к председателю Совета Безопасности ООН в середине мая, но это предложение было заблокировано делегациями Соединенных Штатов Америки и европейских государств.

Верховная Рада Украины приняла закон о государственном украинском языке 25 апреля, а 15 мая его подписал экс-президент Петр Порошенко. Новый закон закрепляет за украинским статус единственного государственного языка, который является обязательным для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Действие закона не распространяется на личное общение и язык религиозных обрядов.

Как сообщали Українськi Новини, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан считает, что русскому языку стоит предоставить статус регионального в Донецкой и Луганской областях.

Тем временем Петр Порошенко заявление Богдана о русском языке на Донбассе назвал пророссийским реваншем.

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