Газета "Вести" считает, что из-за закона о языке возможны серьезные социальные конфликты

Газета "Вести" считает возможными социальные конфликты из-за закона о функционировании украинского языка.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщила главный редактор "Вести мас медиа" Оксана Омельченко.

"К сожалению, этот закон как раз носит карательный характер. В газете "Вести" мы писали статью о том, как подобный закон работает в Латвии. Именно он, похоже, стал прообразом для нашего. Там языковым инспекторам помогают добровольцы, которые "стучат" на тех, кто говорит не на латышском языке, а нарушителей штрафуют. Но от серьезных конфликтов спасает то, что в Латвии политический градус не столь высок. На инспекторов рисуют шаржи, над ними подтрунивают. У нас же, как прогнозируют те же латыши, возможны очень сильные конфликты", - сказала она.

Омельченко отметила, что оценивает нормы закона о функционировании украинского языка для печатных СМИ очень неоднозначно, как и другие запреты, а также штрафы, которые вводятся этим законом.

Она считает, что единственным государственным языком должен быть украинский – на нем должны говорить чиновники и на нем должен вестись документооборот.

По ее словам, стимулировать украинизацию – это правильно, но методы кнута и запретов никогда не приводили ни к чему хорошему.

Как сообщали Українськi Новини, шеф-редактор житомирской газеты "Эхо" считает закон об украинском языке дискриминационным.

Также шеф-редактор житомирской газеты "Эхо" не видит будущего для издания из-за "языкового закона".