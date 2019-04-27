Нормы языкового закона, касающиеся печатных СМИ, требуют широких дискуссий в издательских кругах, - Томиленко

25 апреля Верховная Рада приняла закон о государственном языке, который, помимо прочего, регулирует рынок печатной прессы. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко подчеркивает, что, безусловно, журналистская среда выступает за меры, направленные на поддержку украинского языка. Вместе с тем, по его мнению, нормы нового закона, касающиеся печатных СМИ, требуют дальнейших широких дискуссий в издательских кругах, сообщает "Униан".

Согласно закону, все печатные СМИ в Украине издаются на государственном языке. В каждом месте распространения печатных СМИ украиноязычных газет и журналов должно быть не менее 50%. Также можно издавать газету или журнал в двух или более языковых версиях, одна из которых должна быть на государственном языке.

Томиленко подчеркивает: если государство ограничится только требованиями к издателям и не будет стимулировать спрос граждан на украиноязычную прессу, то получим лишь общее сокращение тиражей и банкротство редакций.

"Ведь читатель голосует собственной гривной, а издательский процесс - это самостоятельный рыночный бизнес. Недостаточный спрос на издание, неготовность рынка оплатить расходы за изготовление тиражей двух языках, приведет к вымиранию прессы как таковой, а не к результатам, на которые надеются авторы закона", – объясняет он.

Томиленко также обратил внимание, что предложения профильного комитета по вопросам свободы слова совершенно не учтены. А издатели через этот комитет предлагали ввести модель поэтапного квотирования объемов русскоязычного контента в прессе.

Раньше Українські Новини писали, что нужно знать и как действовать владельцам сайтов после принятия закона о языке.

Также появился список депутатов, проголосовавших за языковой закон и против.

Тем временем все проекты постановлений об отмене голосования Рада рассмотрит после майских.