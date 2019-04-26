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26 апреля 2019, пятница, 17:33 469
Внешняя политика 2019-07-15T04:09:09+03:00
Українські Новини
ЕС за направление закона о языке в Венецианскую комиссию до его вступления в силу

ЕС за направление закона о языке в Венецианскую комиссию до его вступления в силу

Украинский язык. Фото: ogo.ua
Украинский язык. Фото: ogo.ua

Европейский Союз считает, что украинским властям стоит направить закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" на рассмотрение Европейской комиссии "За демократию через право" ("Венецианская комиссия") до того, как он вступит в силу.

Об этом сообщила спикер Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич на брифинге в Брюсселе, передают Українськi Новини.

"Мы знаем, что украинский парламент принял закон о языке. Мы сейчас ожидаем публикации финальной версии этого закона, чтобы изучить его содержание. Вы знаете, что мы неоднократно подчеркивали, что украинским властям стоит направить закон о языке на рассмотрение Венецианской комиссии Совета Европы до того, как он вступит в силу", - сказала она.

Как сообщали Українські Новини, Рада учредила Нацкомиссию по стандартам госязыка, которая будет устанавливать правописание. Также Рада обязала проводить культурно-художественные и зрелищные мероприятия на украинском языке.

Также появился список депутатов, проголосовавших за языковой закон и против.

Тем временем Верховный Суд назвал принятие закона о языке "восстановлением исторической справедливости"

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