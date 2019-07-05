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05 июля 2019, пятница, 13:06 663
Президент 2019-07-05T13:23:12+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил донецким губернатором Кириленко вместо Куця

Зеленский назначил донецким губернатором Кириленко вместо Куця

Владимир Зеленский. Фото: president.gov
Владимир Зеленский. Фото: president.gov

Президент Владимир Зеленский уволил с должности председателя Донецкой областной государственной администрации Александря Куця и назначил на нее Павла Кириленко.

Об этом говорится в указах №481 и №482 от 5 июля, передают Українськi Новини.

Куць уволен в связи с завершением срока полномочий предыдущего Президента Петра Порошенко.

Кириленко ранее был военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня Зеленский посетил Краматорск, чтобы представить нового губернатора Донецкой области.

Кроме того, Кабмин одобрил все кандидатуры губернаторов Зеленского, среди которых три бизнесмена.

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