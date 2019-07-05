Зеленский назначил донецким губернатором Кириленко вместо Куця

Президент Владимир Зеленский уволил с должности председателя Донецкой областной государственной администрации Александря Куця и назначил на нее Павла Кириленко.\r\nОб этом говорится в указах №481 и №482 от 5 июля, передают Українськi Новини.\r\nКуць уволен в связи с завершением срока полномочий предыдущего Президента Петра Порошенко.\r\nКириленко ранее был военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона.\r\nКак сообщали Українськi Новини, сегодня Зеленский посетил Краматорск, чтобы представить нового губернатора Донецкой области.\r\nКроме того, Кабмин одобрил все кандидатуры губернаторов Зеленского, среди которых три бизнесмена.