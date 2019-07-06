подписаться на рассылку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
06 июля 2019, суббота, 10:57 52
Политика 2019-07-06T11:35:49+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил львовским губернатором Мальского

Зеленский назначил львовским губернатором Мальского

Маркиян Мальский. Фото: lviv.depo.ua
Маркиян Мальский. Фото: lviv.depo.ua

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Львовской областной государственной администрации адвоката Маркияна Мальского. Об этом говорится в указе Президента №490/2019 от 5 июля, передают Українські Новини.

"Назначить Мальского Маркияна Маркияновича председателем Львовской областной государственной администрации", - говорится в нем.

Указом №489/2019 Зеленский уволил Ростислава Замлынского с должности временно исполняющего обязанности председателя Львовской областной госуадминистрации.

Как сообщали Українські Новини,

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Львовской областной государственной администрации адвоката Маркияна Мальского.

Об этом говорится в указе Президента №490/2019 от 5 июля, передают Українські Новини.

"Назначить Мальского Маркияна Маркияновича председателем Львовской областной государственной администрации", - говорится в нем.

Указом №489/2019 Зеленский уволил Ростислава Замлынского с должности временно исполняющего обязанности председателя Львовской областной госуадминистрации.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский рассматривает 3 кандидатуры на должность председателя Львовской обладминистрации.

Больше новостей о: Владимир Зеленский львовский губернатор Маркиян Мальский

Архив
Новости
Фото ГУ ГосЧС во Львовской области
2 человека госпитализированы из-за падения дерева на автомобиль во Львовской области 11:18
Зеленский назначил львовским губернатором Мальского 10:57
В Черниговской области автомобиль упал в реку. Фото: ГосЧС
Под Черниговом автомобиль упал в реку с моста, водитель погиб 10:53
В Днепропетровской области нашли тело пропавшего ранее ребенка Фото: Facebook/Вячеслав Аброськин
Под Днипром нашли тело девочки, которая пропала неделю назад: насильник и убийца задержан 10:23
В начале июля дизтопливо на заправках подешевело 09:55
больше новостей
Генпрокуратура просит суд арестовать имущество Ющенко 11:04
Ирина Геращенко. Фото: facebook/iryna.gerashchenko
Геращенко сама оконфузилась, когда хотела посмеяться над конфузом Зеленского 09:05
ДТП на Одесской трассе. Скриншот видео
На Одесской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: цистерна протаранила фуру 10:40
Путин требует отменить указ Порошенко о блокаде Донбасса 08:40
Идут фронты с мощными ливнями и шквалами: синоптик предупредила о сложной погоде на неделю 06:00 Карта
больше новостей
Кандидат в депутаты и адвокат угрожали убийством главе ВКДКА Сергею Вилкову, - НААУ 12:45
Украина может остаться без водки из-за проблем с техрегламентом 14:38
Генпрокуратура просит суд арестовать имущество Ющенко 11:04
В парламенте нужно принять новый закон о судоустройстве и статусе судей, - Писаренко 11:46
Путин требует отменить указ Порошенко о блокаде Донбасса 08:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok