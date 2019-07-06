Зеленский назначил львовским губернатором Мальского

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Львовской областной государственной администрации адвоката Маркияна Мальского. Об этом говорится в указе Президента №490/2019 от 5 июля, передают Українські Новини.

"Назначить Мальского Маркияна Маркияновича председателем Львовской областной государственной администрации", - говорится в нем.

Указом №489/2019 Зеленский уволил Ростислава Замлынского с должности временно исполняющего обязанности председателя Львовской областной госуадминистрации.

Как сообщали Українські Новини,

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Львовской областной государственной администрации адвоката Маркияна Мальского.

Об этом говорится в указе Президента №490/2019 от 5 июля, передают Українські Новини.

"Назначить Мальского Маркияна Маркияновича председателем Львовской областной государственной администрации", - говорится в нем.

Указом №489/2019 Зеленский уволил Ростислава Замлынского с должности временно исполняющего обязанности председателя Львовской областной госуадминистрации.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский рассматривает 3 кандидатуры на должность председателя Львовской обладминистрации.