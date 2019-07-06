Зеленский назначил львовским губернатором Мальского

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Львовской областной государственной администрации адвоката Маркияна Мальского. Об этом говорится в указе Президента №490\/2019 от 5 июля, передают Українські Новини.\r\n"Назначить Мальского Маркияна Маркияновича председателем Львовской областной государственной администрации", - говорится в нем.\r\nУказом №489\/2019 Зеленский уволил Ростислава Замлынского с должности временно исполняющего обязанности председателя Львовской областной госуадминистрации.\r\nКак сообщали Українські Новини,\r\nПрезидент Владимир Зеленский назначил председателем Львовской областной государственной администрации адвоката Маркияна Мальского.\r\nОб этом говорится в указе Президента №490\/2019 от 5 июля, передают Українські Новини.\r\n"Назначить Мальского Маркияна Маркияновича председателем Львовской областной государственной администрации", - говорится в нем.\r\nУказом №489\/2019 Зеленский уволил Ростислава Замлынского с должности временно исполняющего обязанности председателя Львовской областной госуадминистрации.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский рассматривает 3 кандидатуры на должность председателя Львовской обладминистрации.