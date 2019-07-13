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13 липня 2019, субота, 19:54 8
Політика 2019-07-13T20:15:01+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив 3 голів райадміністрацій у Херсонській області

Зеленський звільнив 3 голів райадміністрацій у Херсонській області

Після звільнення 10 голів райадміністрацій у Чернівецькій області, Президент Володимир Зеленський звільнив 3 голів районних державних адміністрацій в Херсонській області.

Про це йдеться в розпорядженнях Президента №№ 189/2019, 190/2019 та 191/2019 від 11 липня, передають Українські Новини.

Президент звільнив голову Олешківської райадміністрації Олену Кравченко-Скалозуб, голову Великоолександрівської райадміністрації Ігоря Цвігуненка і голову Голопристанської райадміністрації Тетяну Гасаненко.

Всі вони були звільнені у зв'язку із закінченням повноважень попереднього Президента Петра Порошенка.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський звільнив 3 голів райадміністрацій у Рівненській області і 5 голів райадміністрацій у Львівській області.

Зеленський призначив львівським губернатором Мальського, донецьким губернатором Кириленко замість Куця і херсонським губернатором Гусєва, фігурував у справах про корупцію в армії.

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