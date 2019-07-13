Зеленський звільнив 3 голів райадміністрацій у Херсонській області

Після звільнення 10 голів райадміністрацій у Чернівецькій області, Президент Володимир Зеленський звільнив 3 голів районних державних адміністрацій в Херсонській області.\r\nПро це йдеться в розпорядженнях Президента №№ 189\/2019, 190\/2019 та 191\/2019 від 11 липня, передають Українські Новини.\r\nПрезидент звільнив голову Олешківської райадміністрації Олену Кравченко-Скалозуб, голову Великоолександрівської райадміністрації Ігоря Цвігуненка і голову Голопристанської райадміністрації Тетяну Гасаненко.\r\nВсі вони були звільнені у зв'язку із закінченням повноважень попереднього Президента Петра Порошенка.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський звільнив 3 голів райадміністрацій у Рівненській області і 5 голів райадміністрацій у Львівській області.\r\nЗеленський призначив львівським губернатором Мальського, донецьким губернатором Кириленко замість Куця і херсонським губернатором Гусєва, фігурував у справах про корупцію в армії.