Зеленский уволил 10 председателей райадминистраций в Черновицкой области

Президент Владимир Зеленский уволил 10 председателей районных государственных администраций в Черновицкой области.

Об этом говорится в распоряжениях Президента №№ 194/2019-203/2019 от 11 июля, передают Українськi Новини.

Были уволены председатель Хотинской райадминистрации Петр Допиряка, председатель Сторожинецкой райадминистрации Ярослав Бартош, Сокирянской - Петр Бескупский, Путильской - Николай Савчук, Новоселицкой - Евгения Бойко, Кельменецкой - Виталий Швец, Заставницкой - Юрий Китар.

Кроме того, Зеленский уволил председателя Глибоцкой райадминистрации Георгия Придия, председателя Герцаевской райадминистрации Виорела Ястремского и председателя Вижницкой райадминистрации Руслана Сенчука.

Все они были уволены в связи с окончанием полномочий предыдущего Президента Петра Порошенко.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский уволил 3 председателей райадминистраций в Ровенской области и 5 председателей райадминистраций во Львовской области.

Также Зеленский назначил львовским губернатором Мальского, донецким губернатором Кириленко вместо Куця и херсонским губернатором Гусева, фигурировавшего в делах о коррупции в армии.