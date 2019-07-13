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13 июля 2019, суббота, 16:35 297
Президент 2019-07-13T16:37:56+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил херсонским губернатором Гусева, фигурировавшего в делах о коррупции в армии

Зеленский назначил херсонским губернатором Гусева, фигурировавшего в делах о коррупции в армии

Юрий Гусев Фото: Yuriy Husyev / Facebook Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-zelenskij-predstaviv-novogo-golovu-hersonskoji-oda-gusjeva-1112999.html
Юрий Гусев Фото: Yuriy Husyev / Facebook Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-zelenskij-predstaviv-novogo-golovu-hersonskoji-oda-gusjeva-1112999.html

Президент Владимир Зеленский, который намерен назначить одесского губернатора по итогам открытого конкурса, назначил председателем Херсонской областной государственной администрации бывшего заместителя министра обороны (2014–2016 годы) Юрия Гусева, которого политическая партия "Слуга народа" исключила из списка кандидатов в депутаты Верховной Рады от партии, так как он фигурировал в делах о завышении цены при закупке топлива для армии, а также о строительстве квартир для военнослужащих.

Он представил нового губернатора во время рабочей поездки в Херсонскую область, передают Українськi Новини.

Зеленский подписал соответствующий указ и вручил ему удостоверение.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил львовским губернатором Мальского.

Ранее Зеленский назначил донецким губернатором Кириленко вместо Куця.

Больше новостей о: Назначение губернаторов Губернатор Владимир Зеленский Коррупция в Минобороны Юрий Гусев

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