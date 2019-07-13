Зеленский назначил херсонским губернатором Гусева, фигурировавшего в делах о коррупции в армии

Президент Владимир Зеленский, который намерен назначить одесского губернатора по итогам открытого конкурса, назначил председателем Херсонской областной государственной администрации бывшего заместителя министра обороны (2014–2016 годы) Юрия Гусева, которого политическая партия "Слуга народа" исключила из списка кандидатов в депутаты Верховной Рады от партии, так как он фигурировал в делах о завышении цены при закупке топлива для армии, а также о строительстве квартир для военнослужащих.\r\nОн представил нового губернатора во время рабочей поездки в Херсонскую область, передают Українськi Новини.\r\nЗеленский подписал соответствующий указ и вручил ему удостоверение. \r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил львовским губернатором Мальского.\r\nРанее Зеленский назначил донецким губернатором Кириленко вместо Куця.