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12 июля 2019, пятница, 13:03 229
Политика 2019-07-12T13:25:29+03:00
Українські Новини
У Зеленского изучат сокращение депутатского корпуса

У Зеленского изучат сокращение депутатского корпуса

Президент Владимир Зеленский. Фото пресс-службы
Президент Владимир Зеленский. Фото пресс-службы

После ответа Владимира Зеленского на петицию об отставке Арсена Авакова, Президент высказался по поводу перспектив сокращения депутатского корпуса Верховной Рады: данный вопрос изучит комиссия по вопросам правовой реформы.

Об этом говорится в ответе Президента Владимира Зеленского на петицию об уменьшении количества депутатов до 100, передают Українськi Новини.

"Учитывая то, что сокращение количества народных депутатов Украины имеет как положительные, так и отрицательные последствия, решение вопроса об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины требует взвешенного, основательного анализа и научного подхода", - сказано в нем.

В частности Президент отмечает, что состав парламента из 450 депутатов - это нагрузка на государственный бюджет, но такое количество обусловлено численностью населения, количеством избирателей и избирательной системой.

"Изменение конституционного состава Верховной Рады Украины связано с необходимостью внесения изменений в статью 76 Конституции Украины, изучение данного вопроса будет осуществляться Комиссией по вопросам правовой реформы", - говорится в ответе.

Зеленский создал такую комиссию как консультативно-совещательный орган при Президенте вместо Совета по вопросам судебной реформы и Конституционной комиссии 21 июня.

Среди приоритетных направлений работы комиссии - подготовка и представление главе государства предложений по внесению изменений в Конституцию.

Как сообщали Українськi Новини, в день своей инаугурации Зеленский распустил Раду нынешнего созыва и 21 июля состоятся внеочередные парламентские выборы.

11 июля Верховная Рада приняла новый избирательный кодекс, после чего депутаты попрощались с парламентом: спели гимн Украины и сфотографировались на память.

На парламентских выборах-2019 будет 21 партия и больше трех тысяч кандидатов. Уже известно, как будет выглядеть избирательный бюллетень на выборах депутатов. В частности, бюллетень на парламентские выборы сравнили с Килиманджаро.

 

 

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